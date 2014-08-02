Fiat İtalya'yı terk ediyor; yeni şirket 3 ülkeye bölünecek

İtalyan otomotiv devi Fiat’ın hissedarları dünkü toplantıda şirketin ABD’li Chrysler ile birleşmesini onayladı. Bu onayla 115 yıllık Fiat doğduğu ve sembolü olduğu İtalya’ya veda edecek. Yeni şirket Hollanda’da kurulacak, İngiltere’de vergi verecek ve hisseleri ise ABD Borsası’nda işlem görecek. Böylece Fiat İtalya topraklarına ciao (görüşürüz) diyecek.

Habertürk'ün haberine göre Fiat hissedarları dünkü toplantıda, şirketin ocak ayında tamamını satın aldığı Chrysler ile 5 yıldır devam eden birleşme sürecini onayladı. Bu onay Fiat’ın İtalya’ya veda edeceği anlamına geliyor. Çünkü birleşme sonrasında Fiat Chrysler Automobiles adını alacak olan şirket Hollanda’da kurulacak. İngiltere’de vergi ödeyecek. Fiat Chrysler Automobiles’ın hisseleri de Wall Street’te işlem görecek.

Fiat’ın İtalyan asıllı Kanadalı CEO’su Sergio Marchionne, bu adımlarla şirketi küresel bir otomotiv devine dönüştürmeyi hedefliyor. Marchionne, 2009 yılında iflasın eşiğindeki Chrysler’ın yüzde 53.5’lik hissesini satın alarak kurtarılmasına yardım etmişti. Fiat, Ocak 2014’te Chrysler’in kalan yüzde 41.5’lik hissesini 2.6 milyar Euro’ya satın almak için anlaşmıştı.

Fabrikalar çalışacak

Fiat CEO’su Marchionne, yönetim ve bilgi teknolojileri fonksiyonlarına İtalya’nın Turin kentinde devam etmeyi planlıyor.

Satışlar yüzde 20 arttı

Chrysler, temmuz ayında satışlarının yüzde 20 arttığını duyurdu. Şirket ağustos ayı için de yüzde 8 artış öngördü.

130 milyar euro ciro hedefliyor

Fiat CEO’su, 5 yıl içinde cirolarını 130 milyar Euro’ya ulaştırmayı planlıyor. IG Group stratejisti Vincenzo Longo, Fiat Chrysler’ın ABD Borsası’na ilk halka arzı ekim ayında gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. “Marchionne’nin Wall Street’in ışıklarına ihtiyacı var” diyen Longo, İtalyan otomotiv pazarının dar bir çemberde kaldığını vurguladı. Marchionne, haziranda “Biz fakir çocuklarız, Sindrella baloda” demişti. Gelinen nokta Sindrella masalının gerçekleşeceği yorumlarına neden oldu. Marchionne İtalya’daki fabrikaların faaliyetlerine devam edeceğini ve yaklaşık 30 bin kişiyi işe alacağını söyledi. Chrysler markası altındaki otomobiller İtalya’da üretilecek.