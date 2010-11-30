-FIAT İLE OPEL'DEN DEV İŞBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Fiat Group ile Opel, Yeni Fiat Doblo platformunda geliştirilecek bir aracın Bursa'da Tofaş'ın tesislerinde üretilmesi için işbirliği anlaşmasına imza attı. Yeni Fiat Doblo platformunda, Opel ve Vauxhall markaları için üretilecek olan yeni araç, Ocak 2012'den itibaren NAFTA hariç Avrupa ve tüm diğer pazarlarda satışa sunulacak. Mevcut Opel Combo'nun yerini alacak ve Fiat Doblo platformu kullanılarak Tofaş tarafından üretilecek yeni araç, Cargo, Combi ve Panaroma karoser versiyonlarına sahip olarak banttan inecek. Yeni aracın tasarımı için Russelsheim'daki Opel-Vauxhall tasarım ekibi ile birlikte Fiat Group'un Torino ve Tofaş'taki mühendislik ve tasarım ekipleri birlikte aktif biçimde çalışmaya başlayacak. Fiat ve Opel arasında imzalanan anlaşma, Tofaş tarafından Fiat-Opel işbirliği için üretilecek Yeni Fiat Doblo bazlı 250 bin adet aracı kapsayacak. Böylece proje ömrü boyunca 1 milyon adet üretilmesi planlanan Yeni Fiat Doblo platformu üzerindeki araç versiyonlarının toplam üretimi 1,3 milyon adete yükselecek. Fiat ve Opel arasında imzalanan bu önemli anlaşmanın etkisiyle 2012 yılından itibaren Tofaş, Yeni Fiat Doblo üretim kapasitesini de 160 bin adete yükseltecek.