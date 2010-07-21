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Ekonomi

FİAT İKİ AYRI ŞİRKETE BÖLÜNECEK MİLANO (A.A)

21 Temmuz 2010 12:54

-FİAT İKİ AYRI ŞİRKETE BÖLÜNECEK MİLANO (A.A) - 21.07.2010 - İtalyan otomobil üreticisi Fiat, iki ayrı şirkete bölünmeyi onayladı.  Fiat Yönetim Kurulu, sanayi ve otomobil olmak üzere iki bağımsız şirkete ayrılma planını onayladığını duyurdu. Böylece, Chrysler ile işbirliği yapacak küresel bir otomobil şirketi de meydana gelmiş oldu.  Plan, Nisan ayında duyurulmuştu.  Öte yandan, geçen yıl ikinci çeyrekte 168 milyon avro zarar eden Fiat, bu yıl söz konusu çeyrekte 90 milyon avro kar etti.  Şirketten yapılan açıklamada, karın toparlanmasında, otomobil ve tarım aletleri bölümlerinin satışlarındaki artışın katkısı olduğu bildirildi.  Fiat, Fiat markasının dışında Lancia ve Alfa Romeo adı altında otomobil; kamyonet, tarım ve inşa ekipmanları satıyor. 

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