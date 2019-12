Fiat Bursa'ya, ilk Türk Genel Müdür

T24-

Hürriyet'te yer alan habere göre Fiat, Massimo Risi’den Chrysler’in Amerika’daki fabrikalarını Bursa seviyesine getirmesini istedi. Risi’nin yerine ise fabrikanın başına hem Fiat’ın hem de Tofaş’ın tarihinde ilk kez Akın Aydemir isimli bir Türk müdür atandı.Türkiye, otomotivin anavatanı Amerika’daki ağırlığını her geçen gün artırıyor. Gölcük’te üretilen Transit Connect’le Ford’un anavatanına ilk araç ihracatını geçen yıl gerçekleştiren Türkiye, şimdi de ABD’deki fabrikaları iyileştirmek için destek vermeye başladı. Tofaş’ın Bursa fabrikasının 2009 yılında İtalyan Fiat’ın dünyadaki 170 fabrikası arasında en iyi seçilip ‘gümüş’ düzeyine yükselmesi, fabrika müdürüne Amerika yolunu açtı. Amerikan Chrysler’in yüzde 20’sini alarak yönetimi ele geçiren Fiat, hemen Tofaş’ın Bursa fabrikasının Müdürü Massimo Risi’yi Amerika’ya çağırarak Chrysler fabrikalarında da aynı kaliteyi yakalaması için görevlendirdi. Risi’nin transferiyle birlikte Tofaş, Doblo’dan önce ABD’ye yönetici ihraç etmiş oldu.Tofaş CEO’su Ali Pandır, 4 yıldır Bursa’da görev yapan Massimo Risi’nin Amerika’da Chrysler fabrikalarını Tofaş’ın WCM (Dünya Klasında Üretim) seviyesine taşımak için çalışacağını belirterek, Risi’nin yerine ise Tofaş’ın 42 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk’ün atandığını belirtti. Akın Aydemir’in Fiat’ın bir fabrikasının başına atadığı ilk Türk olduğunu söyleyen Pandır, “Fiat, nasıl beni Endonezya’da bulup CEO yaptıysa uzun yıllardır yurtdışında çalışan Akın Aydemir’i de Kanada’da bulup fabrikanın başına getirdi. Böylece Tofaş tarihinde ilk kez üretimin başında bir Türk yer alacak” dedi.Görevini Massimo Risi’den devralıp Tofaş’ın Bursa fabrikasından sorumlu Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olan Akın Aydemir, meslek hayatına 1988’de Olmuksa’da mühendis olarak başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra 1990’da Toyotasa’ya transfer olup gövde üretim müdür yardımcılığı görevinde bulunan Aydemir, 1997’de Honda Türkiye’nin kuruluşunda yer alıp üretim müdürü olarak görev yaptı.1999 yılında Honda Kanada’da Mühendislik Müdürlüğü görevine atanan Aydemir 2001 yılında ise ABD’de faaliyet gösteren RWD firmasında işe başlayıp 2003 yılına kadar Yalın Üretim konusunda Ford, Chrysler ve GM’e danışmanlık yaptı. 2003 yılında GATES’de Yalın Üretim Müdürluğü görevini ustlenen Aydemir, 2005 yılından itibaren Alcoa’nın Avrupa’daki fabrikalarında Yalın Üretim uygulamalarını yürüttü ve 2009 yılının ikinci yarısında Fiat grubunda CNH Kanada’ya katıldı. 3 dil biliyor.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydemir, Thunderbird School of Global Management’ta MBA programını tamamladı. Aydemir, İngilizce, Almanca ve Japonca biliyor.TOFAŞ CEO’su Ali Pandır, Fiat, Peugeot ve Citroen için ürettikleri Minicargo projesiyle kriz döneminden büyük başarı elde ettiklerini belirterek, “2010’da özellikle geçtiğimiz yıl dip yapan ticari araç talebinde artış olmasını bekliyoruz. Özellikle Minicargo’nun rakibi olmamasından dolayı talebinde her geçen gün artış yaşanıyor. Yeni Doblo’yla birlikte gücümüz daha da artacak. Yeni Doblo’nun yanısıra 2010’da mevcut Doblo’yu da satmaya devam edeceğiz. Böylece hafif ticari araç segmentinde elimizde 3 büyük kozumuz olacak” dedi.Özellikle Minicargo talebine bağlı olarak üretimde tarihlerindeki en iyi ocak ayını geçirdiklerini söyleyen Pandır, “Ocakta normalde üretim durur veya azalır. Geçtiğimiz yıllarda Ocak’ta üretime bir süre ara veriyorduk. Bu yıl ise ilk iki haftada tam kapasite üretim yapıyoruz. Mesailerle birlikte fabrikamız 2.5 vardiya çalışıyor. Günde ortalama 1000 araç üretiyoruz” diye konuştu.Ali Pandır, 2010 yılında Minicargo ve yeni Doblo talebiyle birlikte 250 bin adetlik ihracatı yakalayacaklarını belirterek, “Aralık ayında yurtdışından 200 bin ihracat talebi almıştık. Bu rakam şimdiden 220 bine yükseldi. Bu trend devam ederse yılı 250 bin adetlik ihracatla kapatıp rekor kırarız” diye konuştu.İtalyan Fiat, Tofaş’ın 42 yıllık tarihinde ilk kez fabrika genel müdürlüğüne bir Türkü atarken, Renault’da 2008’de Oyak Renault tarihinde ilk kez Türk Genel Müdürü tercih etmişti. Tarık Tunalıoğlu, 1 Ocak 2008’den itibaren Oyak Renault’un ilk Türk genel müdürü olmuştu. Japon Toyota da 2007 yılında Türkiye fabrakasının başına Tamer Ünlü’yü getirmişti. Tamer Ünlü, Japon şirketin dünyadaki ilk Türk CEO’su olmuştu.TOFAŞ CEO’su Ali Pandır, Türkiye’de ürettikleri Linea’nın beklenen çıkışını kriz sonrasında yapacağını belirterek, “C sınıfında konumlanan ancak ne tam B ne de tam C olarak algılanan Linea’nın çıkışı başlayacak. Krizden sonra tasarrufun önemini daha iyi algılayan yöneticiler filo alımlarında artık müdür aracı olarak Linea’yı tercih edecek. Bunun işaretleri şimdiden geliyor. Bugün baktığımızda müdür aracı olarak orta sınıfta 1.6 litre motorlu araçlar tercih ediliyor. Motor gücü yüksek de olsa 1.6 altı motorlu araçlar istenmiyor. Linea, hem fiyatı hem özellikleriyle bu pazara tamamen hitap ediyor” dedi. Bursa’da ürettikleri bir diğel model olan Albea’nın ise artık yüzünün eskidiğini, yerine alternatifler aradıklarını söyleyen Pandır, “Yeni trendleri ve talepleri gözönünde bulundurarak, ciddi talep görecek bir model hedefliyoruz. Nasıl ticaride al-sat garantisiyle kendimizi garanti altına aldıysak artık binekte de bunu yapmak istiyoruz” diye konuştu.Tofaş CEO’su Ali Pandır, Avusturya Lisesi’nde sınıf arkadaşı olan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’na tebrik ziyareti yaptı. 35 yıl sonra biraraya gelen iki lise arkadaşının görüşmesinde Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar, Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci de bulundu.