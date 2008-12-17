Fiat, 48 bin işçiyi geçici olarak çıkardı

Küresel ekonomik kriz ve buna bağlı durgunluk, Amerika’dan sonra Avrupa otomotivini de ciddi şekilde etkilemeye başladı. Fiat, satışların azalması nedeniyle İtalya’daki fabrikalarını bir ay kapatacağını ve 48 bin işçisini geçici olarak işten çıkaracağını duyurdu.



Fiat’ın bu kararı, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıklamasının hemen ardından geldi. ACEA’nın, açıklamasında kasım ayında Avrupa’nın 28 ülkesinde satışların yüzde 25.8 oranında düştüğü belirtilerek, bunun, 1999’dan bu yana en kötüsü olduğu bildirildi. Yılın ilk 9 ayındaki toplam düşüşün ise, geçen yıla oranla yüzde 7.1 olduğu belirtiliyor. GM markaları yüzde 38, Toyota yüzde 36, PSA Grubu yüzde 27 ve VW Grubu’nun satışlarının yüzde 16.4 düştüğü açıklandı. İtalya’da otomobil satışları geçen ay yüzde 30 oranında düşerken, Fiat, Avrupa çapındaki pazar payını geçen yıla göre yüzde 0.1 oranında artırdığırnı açıklamıştı.



Fiat Grubu, kapatmanın 14 Ocak tarihine kadar, ülke çapındaki 20 kadar fabrikayı kapsayacağını bildirirken, bundan 48 bin mavi yakalı işçinin etkileneceği kaydedildi. Fiat’ın İtalya’da 80 bine yakın çalışanı bulunuyor. İşçilerin bir kısmının maaşlarının ödeneceği kaydediliyor.



VW Grubu’na bağlı İspanyol Seat firması da, satışlarının düşmesi nedeniyle 5 bin 300 kişiyi işten geçici olarak çıkaracağını, gelecek yılki üretim hedefini de düşüreceğini açıkladı. Ford ve GM de İspanya’da işçi ve üretim azaltmaya gideceğini bildirmişti.

Küresel otomotiv sektöründeki diğer gelişmelerse şöyle:



ABD’de karar yakın



- ABD’de otomotiv devlerine yardımla ilgili kesin kararın bugün ya da yarın açıklanacağı belirtildi.

- GM, satışların düşmesi nedeniyle Meksika’daki 3 fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak.

- Toyota, ABD’nin Mississippi eyaletinde yapımı süren fabrikasında üretime başlama tarihini erteledi.

- GM, Ford ve Chrysler’ın çökmesi durumunda 5 yıl içinde 582 bin Kanadalı işçinin işsiz kalabileceği açıklandı.

- Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), önemli bir markayı daha kaybetti. Subaru, kriz nedeniyle gelecek yıl WRC’de yarışmayacağını açıkladı.

- Japon kamyon üreticisi Isuzu, Toyota ile daha temiz dizel motor konusundaki işbirliğini askıya aldı.

- Opel, Almanya’daki Ruesselsheim fabrikasında yeni modeli Insignia’nın üretimini artırma kararı aldı.

