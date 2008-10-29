FIA'dan sert yanıt!



İtalya'nın dünyaca ünlü otomobil markası ve Formula 1'in önde gelen takımlarından Ferrari'nin önceki gün yaptığı F1'den çekilme tehdidine Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) cevap gecikmedi.



FIA resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ferrari yüksek yönetiminin yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor. FIA takımlara üç farklı alternatif sundu. İlki standart motordu. Diğeri, motor üretimi yapan firmaların bağımsız takımlara yılda 5 milyon Euro'dan az fiyatla motor satmalarıydı. FIA, Ferrari'nin finans başarısından dolayı mutlu. Ama bir çok takımın gelirlerinden çok gidere sahip. Bu daha fazla devam edemez. Eğer motor üreticisi firmalar FIA'nın sunduğu alternatiflerden birini seçmezse, maliyet düşürmek için gerekli öneriyi kendileri sunmalı" ifadesi yer aldı.





Ferrari Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ferrari yönetimi 2010 yılı için F1'de yapılan kural değişikliklerini görüşmek üzere biraraya geldi. Kurul motor başta olmak üzere maliyetleri azaltmak konusunda tam bir görüş birliği içinde tam desteğe hazır. Ama motor standardizasyonu konusunda son derece endişeliyiz. Bu F1'de bulunmanın ilk nedenini, rekabet ve teknolojik gelişimi ortadan kaldırıyor. Ferrari 1950'den itibaren böyle düşünüyor. Ancak bu nedenler ortadan kaldırılırsa, F1'de kalıp kalmamayı değerlendirmeye hazırız" ifadesi kullanılmıştı.



Bu açıklamanın FIA'nın motor standardizasyonu konusunda yapılacak tekliflere 7 Kasım 2008'e kadar süre tanıdığını ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekmiş ve "Ferrari, FIA'yı tehdit ediyor" yorumlarına neden olmuştu.

