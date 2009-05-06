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Spor

FIA Başkanı Mosley'in oğlu evinde ölü bulundu

06 Mayıs 2009 21:14

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley'in oğlu Alexander Mosley Londra'daki evinde ölü bulundu.

FIA Başkanı Max Mosley'in oğlu 39 yaşındaki Alexander Mosley'in cansız bedeni polis tarafından Londra'daki evinde bulundu. Londra polisinin ve FIA yetkilileri, bugün yaptığı açıklamada, Alexander Mosley'in cansız bedeni üzerinde ilk yapılan incelemelerde aşırı doz uyuşturucu ve ilaç kullanımı üzerinde durulduğunu bildirdi.

FIA yetkilileri yaptıkları bir diğer açıklamada, kendi düşüncelerinin böylesi zor bir günde Alexander'ın ailesine, yakınlarına ve özel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiğini beyan ettiler.

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