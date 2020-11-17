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Spor

FIA Başkanı Jean Todt: Schumacher mücadele ediyor

17 Kasım 2020 15:26

FIA Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher’i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.

Todt, yeni sezonda Haas takımı ile F1’de olmaya hazırlanan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher ile ilgili açıklamada bulundu. Mick’ın babasının kariyerini takip ederek başarılı olacağını vurgulayan Todt, "Önümüzdeki yıl muhtemelen Formula 1’de yarışacak. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Yeni bir Schumacher’e sahip olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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