Fi Yapı İnönü ve Türk Telekom Arena en azılı 10 stat arasında

T24 - Bleacher report internet sitesi, Fiyapı İnönü Stadı ile Türk Telekom Arena’yı dünyanın en fanatik taraftar gruplarına sahip 10 stadı arasında gösterdi.

Dosya haberleriyle tanınan Bleacher report internet sitesi en hırçın statlar sıralamasında Türkiye’den iki stada yer verdi. Dünya üzerinde toplam 10 stadın isminin geçtiği ‘en azılı statlar’ arasında Beşiktaş’ın mabedi Fiyapı İnönü Stadı ile Galatasaray’ın yuvası Türk Telekom Arena da yer aldı.

Her iki stadın da oldukça fanatik taraftar kitlelerinin yarattığı boğucu atmosferlere sahip olduğu ve rakip takımların işini oldukça zorlaştırdığı belirtildi. İnönü Stadı’nda oluşan atmosfer 2005 -2010 yılları arasında Manchester United’ın kalesini koruyan Ben Foster’ın izlenimleriyle okuyuculara sunuldu. Foster, “Beşiktaş ile yaptığımız maçta sağır edici bir ortam vardı. 2. yarı öyle bir an oldu ki, kendi sesimi ben bile duyamadım. Öylesine gürültü vardı” dedi.



Ses rekoru örneği



Listede Galatasaray’ın eski yuvası Ali Sami Yen Stadı ile Seyrantepe’deki yeni evi Türk Telekom Arena’ya birlikte yer verildi. Eski statlarında cehennem gibi bir ortam yarattığı kaydedilen sarı-kırmızılı taraftarların bu geleneği Arena’da da sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe ile yapılan maçta kırılan ses rekoruna gönderme yapılarak “Guinness rekorlar kitabına giren desibel rekorunun Galatasaray taraftarınca kırılmış olması tesadüf mü?” diye soruldu.

Rakip takımların kabusu olan diğer statlar arasında Liverpool’un Anfield Road, Dortmund’un Westfalen ve Boca Juniors’ın La Bombonera’sı gibi statlar sayıldı.