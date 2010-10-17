'Fi-Yapı İnönü' ismine kızan aile haklı mı?

T24 - Beşiktaş Jimlastik Kulübü, Fiyapı şirketiyle sponsorluk anlaşması yaparak Mayıs ayında yapılacak olan yeni stat inşaatıyla birlikte Beşiktaş İnönü Stadı adının Fiyapı İnönü Stadı olarak değiştirilmesine karar vermesi, İnönü ailesinin tepkisine neden oldu. İnönü ailesi Beşiktaş'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.

Vatan gazetesi yazarı Reha Muhtar, "Oysa alınmasınlar, gücenmesinler ve İnönü'ye yönelik saldırıların bir parçası olarak saymasınlar bunu, ama bu olayda İnönü ailesi değil, Beşiktaş haklı" diyerek statlara siyasi liderlerin isimlerinin verilmesi yerine kulüp tarihinde rol almış ve hatta bir dönem teknik direktörlük yapmış olan ünlü İtalyan futbolcu Giuseppe Meazza'nın adının verilmesinin bile daha doğru olacağını söyledi.

Reha Muhtar'ın Vatan gazetesinde "İnönü ailesi mi haklı Beşiktaş mı haklı" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2010) yazısı şöyle:

Evimiz Pembe Köşk'ün çok yakınındaydı...

Birinci ve ikinci sınıflarında okuduğu Çankaya İlkokulu'na gitmek için, evimden annem ve bir sefertasıyla çıkıp Pembe Köşkü'ünün önünden geçerek, yanıbaşındaki okuluma giderdim...

"İnönü yaşıyor bu köşkte" derlerdi, "Milli Mücadele"nin önderi..."

Evde İnönü'nün 5 yaşında merdivenlerde elimi sıkarkenki fotoğrafı vardı...

İnönü'yü severdim...

Hem komşumuzdu, hem koskoca adam durmuş 5 yaşındaki halimle fotoğraf çektirmişti, hem de ailem İnönü'yü severdi...

Benim İnönü ve ailesine "düşmanca bakmam" çocukluk hafızama ve bilinçaltıma ihanetti...



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Atina'ya yeni gitmiştim...

Gazeteden dediler ki "Reha, Metin Toker Atina"ya geliyor... Mitsotakis'le görüşecek... Sen hep yanında ol..."

Gazetem Milliyet!in yazarıydı Metin Toker...

İnönü'nün damadı, Gülümsün'ün babası...

Görüşmeleri bitirdikten sonra tatlı tatlı bir Kavuri tavernasında masayı mezelerle donatmış ve Barbayanni uzosu içmiştik...

Saatlerce keyifle...

Metin Toker'in sevgili eşi Özden Toker'in "Beşiktaş İnönü stadına Fiyapı isminin eklenmesini iptal ettirmek için mahkemeye gideceğini" duyunca bu anılar geldi gözümün önüne...



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İnönü ailesiyle Beşiktaş karşı karşıya geliyordu...

Torun Hayri İnönü, "İnönü"nün adının önüne bir şey eklemek herhalde kolay geliyor" diyordu,

"İzmir Atatürk Stadı isminin önüne ekliyebiliyorlar mı?.."

Oysa alınmasınlar, gücenmesinler ve İnönü'ye yönelik saldırıların bir parçası olarak saymasınlar bunu, ama bu olayda İnönü ailesi değil, Beşiktaş haklı...

İnönü bu Cumhuriyet'in iki numaralı ismi...



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Ona yönelik bir saldırı kampanyasına karşı çıkmak başka, Beşiktaş İnönü stadı ismine ve ismin önüne eklenecek Fiyapı isimli sponsor firmaya karşı çıkmak başka...

İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli ve tarihi bir lider...

Ama Beşiktaş için değil...

Stadın adı açıldığı 1947'de İnönü Stadı’ydı, çünkü o tarihte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bütün takımlar o statta maçlarını yapıyorlardı...

Stat 1952 yılında siyasi nedenlerle Mithatpaşa stadı adını aldı, 1973'e kadar öyle kaldı...

1973'de yeniden İnönü Stadı oldu, çünkü o tarihte de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray esas olarak maçlarını bu statta oynuyorlardı...

İnönü stadı Beşiktaş'ın stadı olmamıştı henüz...

Ben 1974'te maçlara giderken hâlâ diğer büyükler bu stadı kullanmaya devam ediyorlardı...



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Stadın sadece Beşiktaş'ın stadı haline gelmesi 1998 yılında 49 yıllığına kiralanmasıyla oldu...

O dönem Serdar Bilgili ve yönetiminin ne düşündüğünü bilmiyorum ama, zaten İnönü stadı tüm İstanbul'un stadı olmaktan çıkıp, Beşiktaş'ın stadı haline geldiğinde İnönü stadı ismini bırakması gerekirdi...

Galatasaray'ın stadının ismi Ali Sami Yen'ken, Fenerbahçe tarihinin önemli başkanlarından Şükrü Saraçoğlu'nu stadına layık görürken, Türkiye'nin en eski kulübü koskoca Beşiktaş'ın tarihinde kimse yokmuş gibi İnönü stadıyla devam etmesi zaten büyük bir yanılgıydı...



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Gerçek şu ki, İsmet İnönü'nün özel olarak Beşiktaş'a bir şey yapmışlığı yoktur...

Eski doğu blokunun komünist ülkelerinde ya da Ortadoğu ülkelerinde çokça görüldüğü gibi, statlara devlet başkanlarının adının verilmesi, çağdaş olmayan hiç de bir anlam ifade etmeyen abuk bir uygulamadır...

Beşiktaş'ın stadında bir devlet başkanının ne işi var?..

O stadın ismi; Şeref Bey, olabilir, Baba Hakkı olabilir, Beşiktaş'a hizmet etmiş efsanevi herhangi bir isim olabilir, ama bir siyasi lider olamaz...

Ne kadar tarihsel büyüklüğü olursa olsun o tarihi liderin...

Burası Anıtkabir değil...

Beşiktaş futbol takımının maçlarını yaptığı stadyumdur...

İnönü ailesi batılı bir ailedir...

Dünyayı ve Avrupa'yı iyi bilir...

Milano dünya futbolunun iki büyük devi Milan ve İnter takımlarına sahip dünya modasının kalbini attığı, İtalya'nın en zengin şehridir...

O şehrin stadı İnter'de ve Milan'da oynamış efsanevi futbolcu Giuseppe Meazza'ya ithaf edilmiş ve Meazza stadı olarak tarihe geçmiştir...

Avrupa'da kulüpler kendi tarihlerindeki efsanevi futbolcu ya da Başkan'lara ithaf eder stadlarını...

Doğaldır çünkü o insanlar o külepleri efsane yapmışlardır...

İnönü'nün sevgili ailesine çok ilginç bir notum var:

Beşiktaş stadının Milan'ın ve İnter'in maç yaptığı Meazza stadı olması işten bile değildir...

Neden?.. Çünkü o efsanevi İtalyan futbolcu, 1948-49 yıllarında Beşiktaş'ı teknik direktör olarak çalıştırmıştır...

Giuseppe Meazza Beşiktaş'ın tarihinde teknik direktör olarak rol oynamıştır...

Meazza stadı olarak adlandırılması bile uzak bir fantezi değildir...

İnönü'nün sevgili ailesine sevgilerimle...



