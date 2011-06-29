Fi Yapı 6 Yunan adasına talip

T24 - Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Yunanistan’daki bir internet gazetesine yaptığı açıklamada altı adayla yakından ilgilendiğini belirterek, “Her biri için 10 ila 20 milyon euro arasında ödeme planı geliştirdik” dedi.







Etkilerini atlatamadığı gibi krizin, giderek derinleşen hasarlarıyla mücadele etmekte zorlanan Yunanistan, bir dönem şiddetle karşı çıktığı ‘ada satışı’na şimdi sıcak yaklaşıyor. Krizin ilk sıralarında Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Bild’in, elindeki adaları satmasını istediği Yunanistan’ın adalarıyla Türk yatırımcılardan Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan’dan açık teklif var.



Fi Yapı’dan yapılan açıklamaya göre, konut üretiminde olduğu kadar Türkiye’nin tek imarlı adası olan Garip Ada’yı da satın alarak burada proje geliştirerek ada konusunda da tecrübe sahibi olan İnan, altı ada ile yakından ilgili. Her bir ada için 10 ila 20 milyon euro arasında ödeme planı bile geliştiren işadamının ilgilendiği adalar ise Lichnari, Kaltsonisi, Mikri Amorgos, Kardiotissa, Nausika ve Vouvalo’dan oluşuyor.



Fikret İnan’ın Yunanistan’ın internet gazetelerinden Real News’e yaptığı açıklamaya göre, ilgilendiği bu adayla ilgili yakından incelemeler yaptıklarını belirterek, “Her ada için 10 ile 20 milyon euro arasında bir fiyat düşünüyoruz. Bu adalar üzerine turizm konseptli projeler gerçekleştirebiliriz. Yapacağız yatırımın miktarı da 100 milyon euro’yu bulabilir. Bu yatırım 5-6 sene içinde kendini amorti edecektir” diye konuştu.





Garip Ada'yı 35 milyon dolara satın almıştı



Fi-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, ada satın alma açısından deneyimli bir isim. 2010 başlarında işadamı Ali Dartar ve ailesine ait olan Garip Adası’nı satın alan İnan, 400 bin metrekarelik adaya, kendi deyişiyle “tüm masraflar dahil” 35 milyon dolar ödemişti.



Buraya Fi-Island ismini verdiği proje geliştirme kararı alan İnan, buraya 70 villa ve 70 odalı butik otelden oluşan bir proje yapacağını ifade etmişti. Burada ticari ve sosyal alanlar da göz önüne alındığında 200 bin metrekarelik inşaat geliştireceğini açıklayan İnan, geçen yıl yaptığı açıklamada, projeyi, en geç iki yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini söylemişti.



İnan’ın bir diğer planı da tesisi birkaç yıl işlettikten sonra satmaktı. Ancak, “Eğer iyi bir alıcı bulamazsak kendi portföyümüze koyarız” diyerek projeyi kendisinin de işletebileceği mesajını veren İnan, diğer yandan da yeni adalar satın alabileceği mesajını şu sözlerle vermişti: “Ege’de satılık çok ada var. Umduğumuzu bulursak satın almak için yeni adalara bakarız”.





Nereye, hangi yatırımı planlıyor



Fikret İnan’ın yakın zamanda yaptığı açıklamalarında altını çizdiği noktalardan biri de turizm yatırımlarına ağırlık vereceği yönündeydi. İşadamının gündemindeki otel yatırımları şöyle:







