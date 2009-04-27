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Spor

FGM değişim organizasyonunda

27 Nisan 2009 18:24


Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Merkezi Çalışma Grubu (FGM), Danimarka'nın Herning şehrinde 21-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ''UEFA Study Group Sheme'' değişim organizasyonuna katıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Belçika ve İsviçre federasyonlarından heyetlerin de katıldığı organizasyon kapsamında, ev sahibi Danimarka Futbol Federasyonu'nun milli takımlarda ve kulüp akademilerinde uyguladığı gençlik geliştirme programları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Futbol Geliştirme Merkezi Çalışma Grubu şu isimlerden oluşuyor:

Emrah Bayraktar, Cezmi Turhan, Cem Pamiroğlu, Zeynep Gürler, Atilla Yüce, Osman Öngen, Necat Gürpınar, Nedim Karadeniz, Mustafa Gülen, Yücel Uyar, Çağatay Şalap.



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