FFP Avrupa'ya nefes aldırdı; tam 600 milyon Euro

UEFA, Finansal Fair-Play kriterleri sayesinde Avrupa'daki kulüplerin geçen yıl ilk kez kar ettiğini açıkladı. UEFA açıklamasına göre, kulüplerin genel toplam karı 600 milyon Euro'yu buldu.

UEFA, Finansal Fair-Play kriterlerinin işleyişinden memnun. UEFA'nın araştırmasına göre, liglerinde en üst düzeyde mücadele eden Avrupa kulüplerinin 2017 yılındaki toplam geliri, bir önceki yıla göre 1.6 milyar Euro artarak, toplam 20.1 milyar Euro'ya ulaştı.

2011'de 1.7 milyar Euro zarar açıklanmıştı

Finansal Fair-Play kurallarının yürürlüğe girdiği 2011 yılında, kulüplerin toplam 1.7 milyar Euro zarar ettiğini hatırlatan UEFA, yeni kriterler sayesinde ilk kez kar edilen bir yılın geride kaldığını duyurdu. UEFA'ya göre 2017 yılında, kulüplerin genel toplam karı 600 milyon Euro'yu buldu. Avrupa'da 54 farklı ligde toplam 711 üst düzey kulüp mücadele ediyor. UEFA, bu liglerin yarısının şu anda kar edebilecek durumda olduğunu açıkladı.

En fazla gelire sahip kulüpler ise Premier Lig'de mücadele ediyor. Premier Lig kulüpleri 2017 yılında toplam 5.34 milyar Euro gelir elde etti. Serie A kulüpleri de 7 yıl süren zararın ardından, 2017'yi net yüzde 3.7 karla noktaladı.

