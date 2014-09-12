Fezlekedeki ‘kupon arazi’ de Ataşehir’den Ümraniye’ye kaydırılmış

İktidar torba yasayla, İstanbul’da yapımı devam eden Finans Merkezi’nin de içinde bulunduğu Barbaros Mahallesi’ni CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne kaydırırken önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 17 Aralık’ta internete düşen ses kayıtlarında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan olduğu öne sürülen kişiden “kupon arazileri” kendisinden habersiz sattığı için fırça yiyen TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel’in görevden alınmasına yol açan bu değerli arazi de AKP’li belediyeye bağlanan Barbaros Mahallesi’nde bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, 13 bin 500 metrekarelik arazinin Erdoğan kızdıktan sonra el değiştirip değiştirmediğiyle ilgili bilgiye, arsanın tapu kayıtları Ümraniye Tapu Müdürlüğü’nde bulunduğundan ulaşılamıyor. Ancak TÜRGEV fezlekesine yansıyan bir dinleme kaydı değerli araziyi 2011 yılında TOKİ’den ihale yoluyla satın alan işadamı Şerif Enis’in Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve dönemin TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün olduğu öne sürülen kişilerin baskısına maruz kaldığını gösteriyor.

Başbakan’ı bu denli kızdıran Şerif Enis, tanıdık bir ismin, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın bacanağı. Enis, Unakıtan Maliye Bakanı iken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı protokol yolu ihalesini kazanmıştı. İhalenin yapıldığı 2006 yılında Unakıtan ile Başbakan Erdoğan’ın arası daha bozulmamıştı.

Bir gecede Ataşehir’e bağlı olan Barbaros Mahallesi, 100 milyonluk rant için AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne bağlandı. İstanbul’un yeni finans merkezinin kurulacağı mahalle çok önemli bir araziyi de içine alıyor.

TOKİ elindeki Barbaros Mahallesi 3324 ada, 1 parseldeki 13 bin 482 metrekarelik araziyi ihale yoluyla 24 Mayıs 2011’de satışa çıkardı. İhale sonucunda araziyi Enisler İnşaat ve Mobilya Tic.Ltd.Şti. satın aldı.

17-25 Aralık sürecinde internete düşen bir ses kaydı TOKİ’nin sattığı bu araziyle dönemin Başbakanı Erdoğan’ın yakından ilgilendiğini ortaya koydu. “Başçalan” isimli Twitter hesabından yayımlanan ve Erdoğan ile Karabel arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydında Başbakan, TOKİ Başkanı Karabel’e kendisinden habersiz arsa satışı yapıldığı için kızıyordu. Yayımlanan kayıtta, TOKİ’nin Ataşehir’den bir arsayı, Şerif Enis isimli bir işadamına ait BİAT İnşaat isimli bir şirkete sattığı belirtiliyordu. Kayıtta Erdoğan’ın, satış anlaşmasının bozulması ve bundan sonraki değerli arazilerin satışı konusunda kendisinden habersiz hareket edilmemesi yönünde talimat verdiği ifade ediliyordu. Ses kaydında, Erdoğan’ın Karabel’e “Ya Haluk bu Ataşehir’de sen bu BİAT’a hasılat paylaşımıyla bir yer mi verdin” diye sorduğu, Karabel’in “Hayır biz öyle bir şey vermedik” yanıtı üzerine “Şerif’lere (Şerif Enis) vermişsin” dediği, bunun üzerine de Karabel’in “Daha evvelden onlar oradan arsa almışlardı efendim” diye konuştuğu ileri sürülüyordu. Diyalog şöyle devam ediyordu:

Erdoğan: Kaç tane taksit aldın ondan sen?

Haluk Karabel: Efendim en az bir 4-5 taksit almış olmamız lazım. Ben tam detaylı bilgiyi arz ederim efendim. Bunu iptal edeyim mi istiyorsunuz?

Erdoğan: Offfff. Sen hemen şey yap gerekirse iptal edeceğiz.

Karabel: Ben size onu bir bilgi notu olarak göndereyim mi efendim arzu ederseniz. Anladım sayın başbakanım.

Erdoğan: Sen hemen iptal edilip edilmeme durumlarını onları da bir incele.

Karabel: Tamam efendim…

Erdoğan: Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın.

Karabel: Ben size sormadan herhangi bir şey yapmıyorum efendim.

Erdoğan: Ama benim bundan haberim yoktu işte.

Karabel: Onu bir kere daha gündeme gelmişti. Yine niye sattınız demiştiniz efendim.

Erdoğan: Eeee.

Karabel: Yani epey oldu. Bir buçuk sene oldu yani konuşmamız. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben yine eski olduğunu söylemiştim.

Erdoğan: Sen onların hazırla şeylerini bana bilgisini ver.

Karabel: Tamam efendim.

‘Biat mı ettirdiler’

TÜRGEV fezlekesinde yer alan bir dinleme kaydı Barbaros Mahallesi’ndeki arazinin sahibinin 30 Mayıs 2013’te Bilal Erdoğan tarafından sıkıştırıldığını ortaya koyuyor.

Bilal Erdoğan: Ona bir Şerif bir bir Biatı mı çağıracaz.

Ahmet Ergün: Biat’ı çağıracaz tabii ki Şerif’e diyeceğiz ki; ben şimdi Şerif’i arayayım diyeyim ki, Şerif sen bize son durumu bir getir bakalım görelim, evrak üzerinde görelim ona göre yürüyelim, arkasından da…

Bilal Erdoğan: Bir de biz de kendi üzerimizde nereler var, onları bir tekrar çıkaralım koyalım

Ahmet Ergün: Onları işte bir kâğıt üzerinde dökelim hangi parselleri biz aldık

Bilal Erdoğan: Tamam…

Söz konusu bu kaydın TOKİ’nin sattığı o değerli araziyle ilgisi olmadığı konuşmanın devamından anlaşılıyor. Ancak Başbakan Erdoğan’ı kızdıran arsayı TOKİ’den alan işadamının başka bir arazi için Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve TÜRGEV Başkanı Ergün tarafından sıkıştırılmaya çalışılması dikkat çekiyor. Tüm yaşananları bir zincirin halkası olarak düşündüğümüzde can alıcı bir soru yanıt bekliyor: “Barbaros Mahallesi’ndeki o değerli arazi şu an kimin elinde?”

Bu sorunun yanıtını ne Enisler İnşaat ne de BİAT İnşaat veriyor. Arazinin bulunduğu bölgede ise bu inşaat şirketlerine ait hiçbir tabela bulunmuyor. Arazi Ümraniye Tapu Müdürlüğü kayıtlarında gözüküyor. Onlar da arsanın el değiştirip değiştirmediğiyle ilgili bilgi vermemeyi tercih ediyor.