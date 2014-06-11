'Fezlekede 'dönemin başbaşkanı' ifadesi varsa mal varlığımı bağışlarım'

17 Aralık operasyonu sonrası görevden alınan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, "Fezlekede 'dönemin başbaşkanı' ifadesi varsa, mal varlığımı TÜRGEV’e bağışlayacağım" dedi.

17 Aralık soruşturmasını yürütürken ihraç edilen Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, daha önce fezlekelerde geçtiği iddia edilen "dönemin başbakanı", "devrik başbakan" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Aynı iddianın yeniden gündeme getirilmesiyle ilgili Saygılı, şahsi twitter hesabından çok iddialı bir açıklama yaptı.

Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Fezlekeleri adliyeye biz gönderdik. Eğer bu fezlekelerde 'dönemin-devrik başbakanı' ifadeleri varsa mal varlığımı TÜRGEV’e bağışlayacağım."