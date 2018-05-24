Feyzioğlu'ndan, duruşmadan avukatları çıkartan hakimle ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Balgat Adliyesi’nde görülen bir davanın hakiminin duruşmadaki avukatları salonun dışına çıkartması iddiaları üzerine açıklama yaptı.

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Ankara\'da duruşmanın en temel kuralı olan açıklık ilkesini bilmeyen bir hâkim, duruşma sırasında avukatları duruşma salonundan çıkartmıştır. Ankara Barosu Başkanı ve yanındaki meslektaşlarımız vatandaşın hukukunu ihlal eden bu davranışa itiraz etmişlerdir. Hukuk mahkemesi hakimliği yaptığı halde nedendir bilinmez ceza hakimi cüppesi giyen hakim, hâkimliğini unutmuş, kabadayılığa özenmiş ve kürsüden inerek baro başkanımızın üzerine yürümüştür. Araya girenler, hakimin fiili saldırısını önlemişlerdir. Utanç verici bu davranışı ile bu kişi hâkimlik mesleğine yakışmadığını göstermiştir. HSK üzerine düşeni yapmalı ve söz konusu kişi kendisi istifa etmez ise, mesleği bu kişiden arındırmalıdır. Olayın görüntülerini, hâkimlik mesleğine duyulan saygıyı yıpratmamak adına yayınlamıyoruz. HSK\'nın üzerine düşeni yapmasının takipçisi olacağız.\"