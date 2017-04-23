Feyzioğlu: YSK'nın görevi kanunu uygulamaktır, yazmak değil; AYM'nin buna bakması lazım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan'daki referandum sürecinde "mühürsüz pusula ve zarflardaki oyların da geçerli sayılmasına ilişkin aldığı "son dakika" kararını eleştirerek "YSK’nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil. Bunlar yanlış ve kabul edilemez" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Genişletilmiş 9. Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Bartın’ın Amasra ilçesinde yapıldı. Feyzioğlu, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK’nin “mühürsüz oy” kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “Hiçbir dayanağı yok ve hayatımda böyle karar görmedim ve duymadım. YSK’nın, Türkçe okuma yazma bilen herkesin anladığı bir şeyi nasıl anlamadığına hayretler ediyorum. Anayasanın 101’inci maddesinin 1’inci paragrafının 3’üncü bendi, ‘Arkası mühürsüz oy pusulaları geçersizdir' diyor.

"Yani bunun böyle olmadığını iddia edebilmek için, başka türlü anlayabilecek ve anlatabilecek gerekçeleri üretmek için hakikaten o kadar çok okumak lazım. Herhangi bir okul bitirmemiş birisi bile bunun ne anlama geldiğini anlar. ‘Arkası mühürsüz oy pusulası geçersizdir.’ YSK’nin görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil. Bunlar yanlış ve kabul edilemez” dedi.

YSK’nın daha önceki birkaç kararına atıf yapıldığını, ancak bunların bir emsal olmadığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Kaldı ki o kararların her biri 2010’daki kanun değişikliğinden önce ve YSK’nin bütün o kararları herhangi bir beldedeki ya da kasabadaki sandığa ilişkin. Ama 16 Nisan’da akla zarar bir şey yapıyor. Anayasa Mahkemesi’nin buna bakması lazım. Ama maalesef siyasi iktidardan yanıltıcı açıklamalar geliyor.”