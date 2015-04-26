Feyzioğlu: Türkiye'de Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir

Marmaris'te 'Çıkış Yok' adı altında düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Tayyip Erdoğan dönemi iktidar partisi açısından da Türkiye açısından da bitmiştir” dedi.

Feyzioğlu, “Çünkü, sistem artık kaldırılamaz şekilde zorlanmış, 'Anayasayı rafa kaldırdık' cümleleri mevcut bütün siyasi partileri, kimini dıştan, kimini içten kaynatmıştır. Türkiye'de anayasayı buzdolabına koymak hiç kimsenin haddi değildir. Anayasayı buzdolabına koyanı biz buzdolabına koyarız" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Marmaris'te, kitabının da ismi olan 'Çıkış Yok' adı altında düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Feyzioğlu, kendi düşüncesinin artık Tayyip Erdoğan döneminin bittiği yönünde olduğunu söyledi. Bunu söylerken, herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapmadığını vurgulayan

Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan dönemi, iktidar partisi açısından da Türkiye açısından da bitmiştir. Çünkü, sistem artık kaldırılamaz şekilde zorlanmış, 'Anayasayı rafa kaldırdık' cümleleri mevcut bütün siyasi partileri, kimini dıştan kimini içten kaynatmış ve en ağır tepkiler kimi yüksek sesle kimi kapalı kapılar ardında dile getirilir olmuştur. Türkiye'de anayasayı buzdolabına koymak hiçkimsenin haddi değildir. Anayasayı buzdolabına koyanı biz buzdolabına koyarız.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendisini halen siyasi parti lideri olarak görmektedir. Ama o siyasi partinin bir genel başkanı vardır. Bu durum içerisinde değerlendirecek olursak ilk yanlışlık, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı makamına kendisini fikren yükseltememiş olmasıdır. Cumhurbaşkanının görevi devletin kurumlarının birbiri ile uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktır. Gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları, son tahlilde devlet krizi çıkmaya yüz tuttuğu anda 'Gelin bakalım' diyerek tüm parti ve kurum başkanlarını toplayarak tansiyonu düşürmüş ve cumhurbaşkanı olduğunu ispatlamıştır.

Erdoğan, maalesef kendisini bir siyasi partinin fiili lideri olarak görmeye devam ettiği için, bunu yaparken 'Anayasayı buzdolabına kaldırdık' diyebildiği için, cumhurbaşkanı sorumsuzluğuyla donatılmış bir fiili başbakanlığı, Başbakan'a rağmen sürdürmektedir. Bu sürdürülebilir değildir. Bu bağlamda Tayyip Erdoğan dönemi yine Tayyip Erdoğan nedeniyle bitmiştir." Yaklaşık 1.5 saat süren konferansın ardından Feyzioğlu, salonun çıkışında kurulan stantta kitaplarını imzaladı.