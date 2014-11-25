Feyzioğlu 'protokol' yazısını yırttı, 'halktan büyük güç yoktur' dedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü için katıldığı törende ‘Protokol’ yazısını yırtarak, "Yırtın protokolleri halktan büyük güç yoktur" dedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri (EĞİTİM-İŞ) Sendikası Antalya Şubesi’nin Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ne bu yıl TBB Başkanı Metin Feyzioğlu layık görüldü. Metin Feyzioğlu’na ödülü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Antalya Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Feyzioğlu törene, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödüle ilk layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mustafa Akaydın ile birlikte geldi.

Mustafa Kozak’ın DHA’daki haberine göre, salondakilerle tek tek tokalaşan Feyzioğlu, Dolunay Kara adlı küçük kızı kucağına alıp sevdi. Antalyalılarla fotoğraf da çektiren Feyzioğlu, Mustafa Akaydın ile yan yana oturdu. Törene CHP Antalya İl Başkanı Cavit Arı, Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Gürkut Acar ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na ödülünü Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir ile Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık verdi. Feyzioğlu bugüne kadar birçok ödül aldığını, ancak bu ödülü hiç unutmayacağını söyledi. Kürsüyü bırakıp sahnenin önünde davetlilere seslenen Feyzioğlu, ümitlerinin kırıldığı anda Seydişehir’de dinlediği klasik müziğin kendisine ‘Cumhuriyet buralara kadar ulaşmış’ diyerek, moral bulduğunu söyledi.

Hiçbir yere değil insanların yüreğine talip olduğu için Türkiye’yi karış karış gezdiğini anlatan Feyzioğlu, "Yola çıktığım günkü insan değilim. Şov mu yapıyoruz, hadi birlikte yapalım. Umutsuz olmayın. Dünyada hiçbir faşist diktatörlük kalmamıştır. Özgürlük emin olun yine kazanacaktır" dedi.

‘Protokol’ yazısını yırttı

Halktan daha büyük bir gücün olmadığını belirterek, "Yürüyün zafer yakın" diyen Feyzioğlu, oturduğu koltuktaki ‘Protokol’ yazılı kağıdı yırtıp "Yırtın protokolleri halktan büyük güç yoktur" dedi.

Gecede emekli olan sendika üyesi öğretmenlere plaket ve karanfil de verildi.