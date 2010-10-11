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FEYYAZ UÇAR'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI İZMİR (A.A)

11 Ekim 2010 19:20

-FEYYAZ UÇAR'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI İZMİR (A.A) - 11.10.2010 - İzmir Güzelbahçe'de teknik direktör Feyyaz Uçar'ın kaldığı dairede elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe Yalı Mahallesi 256 Sokak Palmiye Sitesi'nde Feyyaz Uçar'ın kaldığı evde yangın çıktı. Uçar'ın İstanbul'da olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı sırada elektrikli şofbenin kablolarının yol açtığı yoğun dumanı fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri, banyoda başlangıç aşamasındaki yangını söndürdü. Yangında küçük çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

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