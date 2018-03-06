Feyyaz Uçar: Takımda Vanlı oyuncu sayısının çoğalması lazım

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- BEŞİKTAŞ\'ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar, teknik direktörlüğünü yaptığı 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor\'u bir üst lige çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 aydır Van\'da görev yapan Uçar, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, \"Şampiyonluğa giden takımda mutlaka yerel birkaç oyuncu olmalıdır. Takımda Vanlı oyuncu sayısının çoğalması lazım\" dedi.

Attığı gollerle Beşiktaş\'ın ve Türk futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran Feyyaz Uçar, teknik direktörlük kariyerini 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor\'da sürdürüyor. Uçar, Beşiktaş\'ta futbol oynadığı dönemde Van\'a kampa geldiklerini, halkın gösterdiği ilginin kendisini çok etkilediğini bundan dolayı da Van Büyükşehir Belediyespor\'u çalıştırmaya başladığını söyledi. Külüp başkanının da yeni görev aldığını belirten Uçar şöyle konuştu:

\"Kulüp Başkanı Servet Yengün ile tanıştım. \'Hocam\' dedi, \'Biz bir göreve soyunuyoruz. İyi işler yapmak istiyoruz. Van Büyükşehir Belediyespor\'un yeni başkanı oldum\' dedi ve yapmak istediklerini anlattı.Çok samimi bir insan. Benim yıllar önce burada bir kampım olmuştu. Beşiktaş\'ta futbol oynarken gelmiştik. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey görmüştüm. Genç takımda yeni çıktığımız için biraz garip gelmişti aslında. Havaalanından şehir merkezine kadar olan yol kenarları, hep Beşiktaşlı taraftarlarla doluydu. Bunu yapanlar da Vanlılardı. Aslında Vansporlularda, ayrıca bir Beşiktaş sevgisi var.O günden beri Van benim hep aklımdaydı, kalbimdeydi.\"

\'VANLI OYUNCU SAYISININ ÇOĞALMASI LAZIM\'

Van Büyükşehir Belediyespor\'da bazı sorunların olduğunu ve o sorunları çözme uğraşında olduklarını anlatan Feyyaz Uçar, \"Geçen sezon şampiyonluğa giden takımla ilglii yapılan transferlerde bazı hatalar yapıldı. Bir kere şampiyonluğa giden bir takımda bu kadar kiralık oyuncu olmaz. Kiralık oyuncuyu alırsan üç büyüklerden alırsın. 2\'nci ve 3\'üncü liglerden şampiyonluğa oynanmaz. Onları zaman içerisinde değiştirmeye çalışacağız. Şampiyonluğa giden takımda mutlaka yerel birkaç oyuncu olmalıdır. Takımda Vanlı oyuncu sayısının çoğalması lazım. Bu hemen pat olacak bir şey değil. Zaman içerisinde olacak bir şey. Bunu da değiştirmek istiyoruz. Hatalar yapılmış, inşallah bunları zaman içerisinde düzelteceğiz. Bir kere Servet Başkan\'a bir zaman verilmeli. Çok iyi niyetli bir başkan. Mutlaka iyi şeyler yapmak istiyor.Onunla birlikte çok güzel şeyler yapılabilir burada. İnşallah bunun da bir parçası olmak istiyoruz\" dedi.

3\'ÜNCÜ LİG, VAN\'A YAKIŞMIYOR

Van\'ın o dönem adı 1\'inci Lig olan Süper Lig tecrübesi yaşadığını, bu nedenle 3\'üncü Lig\'in kente ve takıma yakışmadığını da ifade eden Uçar, \"Van\'ın yukarılarda olması lazım, şampiyonluk hedefi mutlaka olması lazım. Ama bunu yaparken de profesyonelce çalımak, daha doğru insanlarla, doğru adamlarla çalışmak lazım.Yapılan her adımda dikkat etmek lazım. Şu anda kendi grubumuzda 8\'inci sıradayız. Play-Off grubuyla 6 puan fark var aramızda. İçeride 6 maçımız var, 4 maçımız da dışarıda. Ama bizim iç saha sıkıntımız var. Seyircimiz haklı olarak iç saha maçlarında kaybedilen maçlar için tepki gösteriyor. Onlara da bir şey diyemeyiz. Çünkü artık onlar da evinde kazanan bir Vanspor istiyorlar. Bu durum oyuncuların da moralini bozuyor. Bunun için de seyircilerimiden biraz daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Eğer iç saha sıkıntısını aşarsak, biz Play-Off\'un en önemli adayı oluruz\" diye konuştu.

\'İKİ DEPREME RAĞMEN VAN ÇOK GELİŞMİŞ\'

İki büyük depreme rağmen Van\'ın çok geliştiğini ve değiştini anlatan Feyyaz Uçar, \"Akıllarda o depremin üzüntü verici fotoğrafları var. Geldiğimde yeniden yapılmış ve yapılanması devam eden bir şehir gördüm. Bu büyük başarı. Böyle devam ederse Van eskisinden çok daha güzel olacak. Beşiktaş genelde hep mazlumdur, muhalefettir. Yani halkın takımıdır aslında Beşiktaş. O yüzden de böyle kim dardaysa, kim sıkıntı yaşıyorsa Beşiktaş mutlaka bir elini uzatır. Buradaki Vanlılar da zaten Beşiktaş\'ı çok seviyorlardı. O olaylardan sonra daha fazla sevmişler. Bunu da görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Hem Beşiktaşlı olmaktan hem Vanspor\'da çalışmış olmaktan gurur duyuyorum\" ifadelerini kullandı.



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