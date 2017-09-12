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Spor

Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı

FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'da teknik direktör Eser Kardeşler'in sürpriz istifasının ardından cumartesi günü Feyyaz Uçar'la masaya oturup el sıkışan yönetim, bugün anlaşmanın bozulduğunu duyurdu

12 Eylül 2017 20:07

FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor\'da teknik direktör Eser Kardeşler\'in sürpriz istifasının ardından cumartesi günü Feyyaz Uçar\'la masaya oturup el sıkışan yönetim, bugün anlaşmanın bozulduğunu duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Teknik direktörlük konusunda prensipte anlaşmaya vardığımız Feyyaz Uçar ile son dakikada çıkan pürüzlerden dolayı anlaşma sonuçlandırılamamıştır. Yönetim kurulumuz yeni teknik adam arayışlarına başlamıştır\" ifadesine yer verildi.
Anlaşmazlığın yardımcı antrenör seçiminden kaynaklandığını söyleyen tecrübeli teknik adam ise, \"Yönetimle antrenör isimleri üzerinde uzlaşamadık. Ben de ekibimden ayrılmak istemedim. Hayırlısı olsun\" demekle yetendi.
Geçen cumartesi günü davet üzerine Fethiye\'ye giderek yönetimle masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan\'la ile el sıkışmıştı.

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