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Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı (1)

     Gülseli KENARLI -  Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)  TEKFEN  Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD'ın kurucu başkanı Feyyaz Berker, son yolculuğuna uğurlanıyor

24 Ağustos 2017 17:48

 

 

 Gülseli KENARLI -  Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)  TEKFEN  Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD\'ın kurucu başkanı Feyyaz Berker, son yolculuğuna uğurlanıyor. Berker için sabah saatlerinde Tekfen Holding\'de tören düzenlendi. Ardından Feyyaz Berker\'in cenazesi Bebek Camii\'ne getirildi. Burada eşi Alev Berker, kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti. 

“KUVVETİYLE BÜTÜN SANAYİ TOPLUMU ARKASINA TOPLAYABİLDİ VE LİDERLİK YAPTI\"
Cenaze törenine katılan İnan Kıraç, “Çok büyük bir adamdı. TÜSİAD başkanlığı süresinde hem dürüstlüğü, hem gücü hem de kuvvetiyle bütün sanayi toplumu arkasına toplayabildi ve liderlik yaptı. O devrede Türkiye\'yi bir yerlere getirdi. Öyle bir kişimiz bugün yok\" dedi.
Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ise, “Hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkenin. Çok değerli bir insandı. Öyle biriydi ki hem büyük müteşebbis, tutkuları olan, iş dünyasında büyük başarı elde etmiş, hem sosyal çevreye, dokunduğu her insana çok şey kazandırmış. Ama bütün bunların yanında bu insan profilinde çok az olan bir şeye sahip, çok zarifti. Çok zarif bir beyefendiydi. Tüm ülkenin başı sağ olsun\" şeklinde konuştu.  

(FOTOĞRAF)

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