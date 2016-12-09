Feyenoord'u mağlup eden Fenerbahçe üst turda

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile karşı karşıya geldiği maçtan 1-0 galip ayrılarak üst tura adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Feijenoord Stadyumu’nda Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 22.dakikada Sow'un attığı golle 1-0 galip ayrılarak puanını 13’e çıkartı ve grup lideri olarak üst tura çıkmaya hak kazandı.UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kurası, 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie



FEYENOORD: Brad Jones, Karsdorp, Van der Heijden, Dirk Kuyt, El Ahmadi, Jorgensen, Vilhena, Elia, Nelom, Toornstra, Botteghin

Sow'dan inanılmaz vuruş

Fenerbahçe’nin yıldızı Moussa Sow, Hollanda deplasmanında da sahnedeydi. Kadıköy’de Manchester United’a inanılmaz bir rövaşata golü kaydeden Senegalli santrfor, Feyenoord’u da es geçmedi. Savunmanın ters topunu akıllıca takip eden yıldız oyuncu, fileleri salladı: 0-1.

Savunmada sağlam kalan Advocaat’ın takımı, hızlı hücumlarla rakip kalede şans bulma taktiğini denedi ve başarılı oldu. Savunmanın bel kemiği Skrtel ve Kjaer hatasız oynadı. Rakip takımda Elia sol kanatta Şener’i epey zorladı.