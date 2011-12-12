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Fevziye Cengiz’e ‘yanındayız’ desteği

İzmir, Karabağlar Karakolu’ndaki polislerin yoğun şiddetine maruz kalan Fevziye Cengiz için kenetlendi.

12 Aralık 2011 02:00




Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - İzmir, Karabağlar Karakolu’ndaki polislerin yoğun şiddetine maruz kalan Fevziye Cengiz için kenetlendi. Şiddetin üstünü örtme gayretleri sırasında polisin ‘konsamatris’ olduğunu duyurduğu Cengiz için 41 kadın kuruluşu, destek veren diğer kuruluşlar ile İzmir barosu biraraya geliyor. Ortak basın açıklamasında, ‘yalnız değilsin’ mesajı verilecek. Cengiz için İzmir barosu hukuki destek verirken, Kadın dernekleri de bu desteğin arkasında duruyor. Cengiz’in polisler hakkında açtığı dava yeni yılın şubat ayında görülecek. İzmir Barosu avukatları, son duruşmada, davanın sulh mahkemesi yerine ağır cezada görülmesi talebinde bulundu.



İzmir Barosu’ndan hukuki destek 


Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege bölgesi Temsilcisi, Kadın Haklarını Koruma Derneği Derneği İzmir Şubesi Başkanı Engin Demir T24’e, Fevziye Cengiz davasını çok yakından takip edildiğini söyledi. Cengiz’in, Karabağlar karakolunda 16 Temmuz’da şiddete uğradığını, bir gün sonra İzmir Barosu’ndan hukuki destek sağladığını anlatan Demir, dernek olarak İzmir İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunduklarına dikkat çekti.






 

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