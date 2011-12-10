Fevziye Cengiz: İki polis de ‘ölürsünüz’ diye tehditler yolluyor

T24 - İzmir’de bir karakolda gördüğü işkence nedeniyle ağır bir travma geçiren Fevziye Cengiz'in götürüldüğü Adli Tıp'ta muayene bile edilmediği ortaya çıktı. Feci dayak izlerine 'basit lezyon' diye rapor veren A.K hakkında suç duyurusunda bulunan Cengiz, 'Oda kapısı açıktı. Polisler bizi istiyordu. Sessizce 'Beni dövdüler' dedim. Doktor yüzüme bakmadı. İki polis de ‘ölürsünüz’ diye tehditler yolluyor" dedi.



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Polis, genç kadını karakolda saatlerce dövdü





Fevziye Cengiz ve eşi, yaşadıklarını Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'a anlattı. Fevziye Çetin “Çok kötüyüm, psikolojik tedavi görüyorum. Gelen tehditlerden ötürü yaşadığım kabus dolu günler bitmedi” dedi.



İzmir’de polis merkezinde yediği feci dayak kameralara takılan Fevziye Cengiz ve ailesinin, davadan vazgeçmeleri için tehdit edildikleri ortaya çıktı. Karakoldaki güvenlik kameralarına takılan işkenceye rağmen 2 polisin hâlâ açığa alınmadıkları ve görevlerine devam ettikleri belirtildi. “Korkum hiç bitmedi. En kötüsü polisler beni konsomatris diye suçladılar” diyen polis dayağı mağduru Fevziye Cengiz ,“Ben terziyim, terzilik belgem var ama aynı zamanda bir dönem garsondum ve garson kartım var diye böyle bir iftira atmaları ailemi ve beni çok etkiledi. Biz o gece yemeğe gitmiştik. Eşim benim kimliğimin olduğu çantayı almak için arabamıza gitmişti. O sırada gelip vurmaya başladılar. Küfür ettiler. Olayın etkisinden kurtulamıyorum” dedi.

‘Gelip almalarından korkuyorum’



Fevziye Cengiz olay sonrası da polislerin peşlerini bırakmadığını belirterek yaşadıklarını söyle anlattı;



“Bu olayda bize İzmir Barosu çok yardımcı oldu. Bize avukat yardımı yaptılar ve avukatlarımız haklarımızı sonuna kadar savunuyor. Hâlâ da tehdit ediliyoruz. Eşim yanımdan ayrılmıyor ama gelip ikimize de polislerin tehditlerini iletiyorlar. Adresimizi nasıl buluyorlar bilmiyorum. Birileri, özellikle o tarz müzikhol gibi yerlerden gelip polislerin tehdidini iletiyorlar. Çalışmak istesem işime engel oluyorlar. İlaçlar alıyorum. Mahkemelere filan da ilaç içmeden çıkamıyorum. Onlar da kötü yapıyor, bitkisel hayata giriyor gibi oluyorum. Kendimi arabadan atmaya çalıştığım bile oldu. Bunlardan o kadar çok korkup bunaldım ki... Çünkü bunlar insanı bırakmaz, devam ederler. Şimdi buraya gelip beni alıp dövmelerinden korkuyorum.”

‘Dükkanımı bile açamıyorum’



Fevziye Cengiz’in eşi Murat Cengiz de olayı anlatırken “Polisten izin aldım, kapının önündeki arabadan kimliğini alayım dedim. Daha içeri girmemiştim ki tokatlayarak arabanın içine attıklarını gördüm. Kimliğini o esnada verdiğim halde alıp götürdüler. Peşlerinden götürdüm arabaya sokmadılar” dedi.



Cinsel taciz olayını eşinin kendisinden sakladığını ve daha sonra öğrendiğini anlatan Cengiz, şöyle devam etti:



“Onu öğrenince de şok oldum. Şimdi ben ne yapayım? 4 aydır ilaçlarla yaşıyor benim eşim. Sürekli tehdit alıyoruz. Aracılarla ‘Bu davadan vazgeçin, İzmir’de barınamazsınız, İzmir’de ölürsünüz’ diye tehditler geldi. Bize ‘İşimizden olursak siz ölürsünüz’ diyorlar. Eşim hakkında açılan davanın duruşmasına 35 polis geldi izleyici olarak. Şimdi nereye gitsek peşimizdeler. Resmi ve sivil arabalarla takip ediliyoruz. Benim bakkal dükkanım vardı, açamıyoruz. Tehditler olunca korktuk herhangi bir şey olursa diye. Ben sürekli evimde eşimin başında bekliyorum. Geceleri bağırıyor, korkuyor, hapını içmezse kabus görüyor, yatamıyor. Karımı gördükçe eziliyorum, 6 kilo verdi olaydan bu yana. Biri 18, biri 16, biri de 8 yaşında üç kızımız var. Onlar da artık tedavi olmaya başladı. Annelerini öyle görünce onlar da psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Annelerinin bu durumu onları yıktı. Maddi olarak da zorlanıyoruz. 4 aydır ben çalışmıyorum, eşim terzi ustabaşı ve bir ara da garson olarak çalıştı, garson kartı var.”

‘Görevden alın’ dilekçesi



Fevziye Cengiz’in avukatlarının da bu tehditler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdikleri dilekçede, Cengiz ailesinin olaydan hemen sonra şikayetçi olmamaları, şikayetlerini geri almaları konusunda ikna edilmeye çalışıldıkları, ancak savcılıkça yürütülen soruşturmanın sonlarına doğru gelindiğinde ikna çabasının bu kez “tehdit ve baskıya” dönüştüğü belirtildi.

İzmir Emniyeti polisleri görevden almamakta ısrarlı



İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen kadını darp eden ve karakoldaki güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıyan polis memurları hakkında başlatılan idari ve adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Açıklamada alkollü olduğu belirtilen Fevziye Cengiz’nin polislere mukavemette ve hakarette bulunması üzerine zor kullanılma suretiyle Karabağlar Polis Merkezi’ne götürüldüğü kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi, “Fevziye Cengiz hakkında, ’görevli memura mukavemet ve hakaret’ suçundan İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesince dava açıldı. Cengiz, görevli polis memurlarının kendisini darbettiklerine dair şikayette bulunmuş, iddia ile ilgili tüm deliller ve polis merkezindeki güvenlik kamera kayıtları Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmiş, polis memurları Beyit S., Hakan Y. ve Tekin D. hakkında 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış ve halen yargılama devam etmektedir. Ayrıca, idari soruşturma açılmış ve sürmektedir.”