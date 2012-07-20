Fevziye Cengiz davasında 'bilirkişi polisler'e ağır ceza yolu gözüktü

İzmir'deki Karabağlar Polis Merkezi Amirliği'nde polisler tarafından tekme tokat dövülen ve yerlerde sürüklenen Fevziye Cengiz'le ilgili kamera görüntülerini inceleyip ''bilirkişilik'' yapan 3 polis memurunun yanlı rapor hazırlamaktan yargılanmasına devam edildi.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, eşiyle gittiği Karabağlar İlçesi'ndeki müzikholde gözaltına alınan Fevziye Cengiz, götürüldüğü karakolda polis memurlarından dayak yediğini, hakarete uğradığını, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Fevziye Cengiz hakkında 3 polis memuruna karşı işlediği suçlardan dolayı 6.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle sulh ceza mahkemesinde dava açıldı.

4 polis memuru hakkında ise önce sulh ceza ardından görevsizlik kararıyla asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Polis memurları H.Y., B.S., T.D. ve N.A. hakkında, 'işkence ve eziyet' suçundan 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Fevziye Cengiz'in karakolda dövülürken ki görüntülerle ilgili memur savcısı Alaattin Dokur, rapor hazırlamaları için Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polisi bilirkişi olarak atadı.

Bilirkişi olarak atanan bilgi işlem şubesinde görevli komiser yardımcısı M.D., polis memurları M.K. ve Ü.S. hakkında da yanlı rapor yazdıkları iddiasıyla 'delilleri karartma' suçlamasıyla 9 ay ile 7.5 yıl arasında hapis cezası istemiyle 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ağır cezada yargılanacaklar

Bilirkişilik yapan polislerle ilgili açılan davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan polis memurları M.D., M.K. ve Ü.S. ile avukatları katıldı. 3 sanık, daha önceki ifadelerinde olduğu gibi suçlamaları kabul etmezken, Fevziye Cengiz ise, polis memurlarının yanlı davrandıklarını iddia etti.

Mahkemenin Hakimi Faruk Çalışkan, 'işkence ve eziyet' suçuyla ilgili 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ekim ayında görülmeye başlanacak dava dosyasının incelendiğini, kendi dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu kaydetti.

Hakim Çalışkan, bu nedenle, dosyanın, birleştirilme talebiyle, 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve muvafakat alınmasına karar vererek davayı bitirdi.