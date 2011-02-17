Fevzi Çelik'e 'komiserin adını verirsen ölürsün' tehdidi

T24- Berfo Nine’nin 31 yıldır kayıp oğlu Cemil’in infazını Taraf’a anlatan Fevzi Çelik ölümle tehdit edildi. Çelik'in cep telefonunu arayan kimliği belirsiz kişi "Meclis Komisyonu’na komiseri anlatırsan senin sonun da Cemil gibi olur" dedi.

Fırat Alkaç'ın haberine göre, 103 yaşındaki Berfo Nine’nin 31 yıl önce gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır’ı son gören kişi olan Fevzi Çelik, Taraf’a yaptığı açıklamalardan sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Yaşadıklarını Meclis Faili Meçhul alt komisyonuna anlatacak olan Çelik’i arayan kimliği belirsiz bir kişi “Komisyona ifade verirsen sonun Cemil Kırbayır gibi olur” diyerek işkenceci komiser ‘Kemal’in adını vermemesi için tehdit etti.

Komisyona anlatacak

1980 darbesinin ardından gözaltında kaybolan Cemil Kırbayır’la aynı karakolda kalan Fevzi Çelik, aradan geçen 31 yılın ardından çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Almanya’da yaşayan Çelik, ‘hocam’ dediği Cemil Kırbayır’ın Kars Emniyet Müdürlüğü’nün 3. katından atılarak öldürüldüğünü belirtmişti. Çelik, kendilerine Siyasi Şube’de görev yapan “Kemal” adında bir komiserin işkence yaptığını, bu kişinin daha sonra Ordu Valisi olduğunu da anlatmıştı.

Açıklamaların ardından Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Faili Meçhul Cinayetler Alt Komisyonu yaşadıklarını anlatması için Fevzi Çelik’le temasa geçmişti.

Sonun Cemil gibi olur

Bu gelişmenin ardından dün Fevzi Çelik’i cep telefonundan arayan kimliği belirsiz bir kişi ölüm tehdidinde bulundu.

Taraf’a konuşan Çelik, “Öğle saatlerinde gizli numaradan biri beni aradı. Kendisine müsait olmadığımı söyledim. Daha sonra bana küfür etmeye başladı.

‘Eğer Cemil Kırbayır hakkında oluşturulan komisyona ifade verip, komiserin ismini açıklarsan sonun onun gibi olur’ tehdidinde bulundu. Ben de kendisinden korkmadığımı ve komisyona her şeyi anlatacağımı söyledim. Konuyla ilgili avukatımla yapacağım görüşmenin ardından Alman makamlarına suç duyurusunda bulunacağım. Hiç kimse beni yolumdan döndüremez. Cemil Kırbayır’ın ölümünü komisyona anlatacağım” dedi.