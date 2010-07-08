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'Fevkalade olumlu buluyorum'

Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını "fevkalade olumlu bulduğunu" belirtti

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını "fevkalade olumlu bulduğunu" belirtti

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliği paketine ilişkin kısmi iptal kararını 'fevkalade olumlu bulduğunu'' belirtti.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Nijerya'nın başkenti Abuja'da gazetecilerin soruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Anayasa değişikliğinin en iyi halinin TBMM'den çıkardıkları şekilde olduğunu ifade eden Çiçek, ''Kararı fevkalade olumlu buluyorum. Anayasa değişikliği paketi bu haliyle de çok iyi'' dedi.

Referandumun 12 Eylül 2010'da yapılacağını belirten Çiçek, ''Ben de gidip 'evet' oyumu kullanacağım'' diye konuştu.


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