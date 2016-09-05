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'Fetullah' ve 'Gülen' adında iki çocuğu olan iş adamı tutuklandı

Belediye meclis üyesinin evinde yapılan aramada şifreli 1 dolar bulundu

05 Eylül 2016 12:37

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor. Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gülen cemaati ile bağı olduğu öne sürülen Belediye Meclis Üyesi E.O. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Meclis üyesinin evinde yapılan aramada şifreli 1dolar ele geçirilirken tutuklanan iş adamının 'Fetullah' ve 'Gülen' adında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 iş adamından 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan AKP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi E. O.’nun evinde yapılan aramada şifreli 1 dolar bulundu. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. O., M.K., H.N. İ.G. Tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, tutuklanan İ.G.'nin 'Fetullah' ve 'Gülen' isimlerinde iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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