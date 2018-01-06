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Fetullah Gülen'i yeğeni saklandığı evde yakalandı

SAKARYA, (DHA)- SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı

06 Ocak 2018 15:20

SAKARYA, (DHA)- SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen\'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul\'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen\'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye\'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya\'ya getirildi. Sakarya\'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen\'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen\'in sorgusu devam ediyor.

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