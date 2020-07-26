‘Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı’ raporunu kaleme alan isimlerden eski istihbarat şube müdürü Dalman: Devamı gelecekti ama fırsat vermediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın atanmasının ardından yeniden gündeme gelen ‘Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı’ adlı raporu yazan isimlerden dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman, "Devamı gelecekti ama fırsat vermediler" açıklamasında bulundu.

1 yıl önce Aktaş’ın da aralarında bulunduğu ‘çekirdek kadro’ niteliğinde özel bir ekip tarafından hazırlanan rapor FETÖ’ye yönelik tespit ve teşhisler içeren ilk resmi rapor olma niteliğini taşıyordu. Raporu hazırlayan ekipteki Cevdet Saral, Osman Ak ve Ersan Dalman Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu.

‘Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı’ başlıklı rapor 21 Nisan’da DGM Başsavcılığı’na teslim edildi. Raporda yapılanmasın boyutlarına ve amaçlarına dikkat çekilerek ‘din görünümlü isyanların en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisini yapabilirler’ uyarısı yapılıyordu.

Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, “Rapordaki analizlerimizi o zaman kimse kaale almadı. FETÖ’nün devlet içindeki organları bizim yazdığımız raporu kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Telekulak soruşturmasıyla bizi hedefe koydular. Genel Müdürlüğün istihbarat biriminde yuvalanmış bir ekipti. Biz devletin iradesiyle bir kenara çekildik. Ama netice bizim raporda yazdığımız bütün gerçekler ve tespitlerimiz ile devlet yüzleşti." dedi.

Dönemin İstihbarattan Sorumlu Yardımcısı Osman Ak, "Raporumuz örtbas edildi. ‘Gerçek dışı rapor hazırlamak’ iddiasıyla suçlandım. Ankara DGM’de Fetullah Gülen’e açılan davanın temeli de bu rapordu. Örgütün en güçlü olduğu dönemdi. Soruşturmayı yürüten DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’e de kaset komplosu kurdular." diye konuştu.

Dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman, ‘Raporu hazırladığımız süreçte bilgisayarımıza virüsler bile gönderildi. O dönemler bizi öve öve göklere çıkaran bazı gazeteciler, yazarlar biz Fetullah Gülen’e dokunduğumuz anda bizi yerin dibine sokmaya başladı. Herkes bizim aleyhimize döndü. Biz ne yaptığımızdan emindik. Raporu hazırlarken Fetullah Gülen’in okumadığım kitabı kalmadı. Satır, satır okuduk. Raporun devamı gelecekti ama fırsat vermediler. Açığa alındık. Fetullahçıların sonraki eylemlerini gördüğümüzde hiç şaşırmadık. Hatta darbe girişimine de şaşırmadık. Çünkü biz raporumuza tahminlerimizi değil bildiklerimizi yazdık." ifadesini kullandı.