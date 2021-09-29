Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker'e 35 yıl hapis cezası

Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘zincirleme şekilde rüşvet vermek’, ‘gizliliği ihlal’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 35 yıl hapse çarptırıldı.

Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker, ikinci kez yargılandığı davada 35 yıl hapis cezası aldı. Daha önce başka bir suçtan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan avukat Adnan Şeker, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘zincirleme şekilde rüşvet vermek’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 35 yıl hapis cezası daha aldı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aynı suçlardan yargılanan Şeker’in kardeşleri Musa Şeker 28 yıl 9 ay, Yaşar Şeker ise 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer sanıklardan Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün, rüşvet karşılığı bilgi sızdırdığı iddia edilen katip Nazif Gürkan Şen'e 32 yıl 1 ay ve sanık Betül Fırat’a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Z. ise bütün suçlardan beraat etti.