Fettah Tamince: Cemaat bana 10 milyon dolarlık kredi çektirdi; ölüm tehdidi aldım

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, önce kayyım atanan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da rektörü gözaltına alınan Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olan iş adamı Fettah Tamince’nin 'Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla ifadesine başvurdu. Cemaate nasıl girdiğini anlatan Tamince, “Cemaate dahil olmam için kendilerini Nuh’un gemisi olarak gösterdiler” dedi. Savcılık, 15 Temmuz öncesinde Tamince hakkında cemaat üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, iş adamı Tamince, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 1 Nisan günü savcılığa ifade verdi, cemaat itiraflarında bulundu:

Cemaat evlerinde kaldım: 1986’da, Van’dan Antalya’ya geldim. Ailemden uzak olduğum için cemaatin evlerine ve yurtlarına gidip gelmeye başladım. Abiler ve ablalarla görüşmeye başladım. Cemaatin dine ve vatanına hizmet edecek öğrenciler yetiştirdiğini gördüm inandım.

Cemaat beni tehdit etti: Cemaate dahil olmam için kendilerini Nuh’un gemisi olarak gösterdiler. Dershane krizinden sonra bunların gerçek yüzlerini görünce ilişiğimi hemen kestim. Beni defalarca arayarak yanlış yolda olduğumu, dönmem gerektiğini ilettiler. Hatta Antalya eski sorumlu imamı Mustafa Yeşil Twitter hesabımdan bana “ey oğulcuğum bu geminin dışında olan herkes boğulacaktır, ahret feda edilmez, orada senin için kimse bir şey yapamaz” diye başlayan bir tehdit metnini mesaj gönderdi. Bu mesajı delil olarak sunuyorum.

10 milyon dolar borç üniversiteye kaldı: Antalya Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında toplanan bağışlar üniversite için harcandı, aksi hareket edenler hakkında şikâyetçi oldum, üniversiteyi kurarken maddi kaynağının yüzde 95’ini kendim karşıladım. Mark Antalya’nın içindeki 4. katından sonrasındaki ofis blokunun sahibi Hilmi Ünal (Cemaat soruşturmasında aranıyor) tarafından üniversiteye bağışlanmak istendiği söylendi. Bende memmuniyetle kabul ettim. Akabinde Hilmi Ünal’ın finansal sorununun olduğu, binayı satın almamız, kredi çekmemiz gerektiği Hilmi Bey’in bu krediyi geriye ödeyeceğinin söylenmesi üzerine 10 milyon dolar kredi çekildi. Hilmi Ünal bunun 100 bin dolarlık kısmını ödedi. Bundan başkada bir ödeme yapmadı, bu borç üniversitenin üstüne kaldı ve borç ödenmeye devam edilmektedir.

Tamince’ye takipsizlik

Savcılık, Tamince hakkında 1 Temmuz 2016 tarihinde “takipsizlik” kararı verdi. Savcılık kararında, “FETÖ üyesi olduğuna dair KOM Şube tarafından yapılan tespitlerin soyut ve genel nitelikte olduğu, Uluslararası Antalya Üniversitesi’ne yapılan bağışların da yasalara uygun olduğunu” öne sürdü.

Üniversiteye 150 milyon bağış

Savcılığın soruşturma sırasında yaptığı araştırmaya göre 1 Şubat 2012-11 Temmuz 2013 yılları arasında Bank Asya’da bulunan üniversite hesabına yaklaşık 150 milyon TL bağış yatırıldı. İş adamları ve çok sayıda şirketin de isminin yer aldığı toplam 129 milyon 479 bin 628 TL, 203 bin 416 Avro, 7 milyon 539 bin 589 ABD Doları’nın bağış adı altında üniversite hesabına yatırıldığı ortaya çıktı.