"FETÖ’yü yargıya CHP yerleştirdi" diyen Bozdağ’ın arşivinden: Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymettir!

“FETÖ’nün yargıda güçlenmesinin faili CHP’dir” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2011 yılında Fethullah Gülen ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. Bozdağ, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Gülen’in ”bu ülkede yetişen değerli bir kıymet” olduğunu savunurken “Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi gözünün önünde olan” ifadelerini kullanıyor.

Bozdağ’ın 2011 yılında yaptığı açıklama şöyle:

"Yargıda poliste cemaat yapılanması yok"

Bozdağ, 2012 yılında da CNN Türk’te verdiği bir söyleşide "Yargı'da poliste cemaat yapılanması yok" ifadelerini kullanmıştı.

“FETÖ’nün yargıda güçlenmesinin faili CHP’dir”

Bozdağ, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Hemşehri Buluşması"nda yaptığı konuşmada "FETÖ'nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP’dir" iddiasında bulundu.

Bakan Bozdağ, "Biz 2010 anayasa değişikliğinde yargının kimsenin eline geçmemesi sağlayacak bir mekanizma kurduk, bir düzen kurduk. Ama bu kurduğumuz mekanizmayı o zaman CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, iptal ettirdi" diyerek devamında şu ifadeleri kullandı:

"Her bir hâkim ve savcı HSYK üyeliği için bir kişiye oy verecek' kuralı vardı, bunu seçme hakkının önünde engel görüp iptal ettirdi. Ortaya çıkan olumsuzluk, AK Parti'nin anayasada yaptığı değişikliğin sonucu değildir. Bu CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü iptal davasının zorunlu sonucudur. FETÖ'nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP'dir."

Bozdağ, "Böyle bir düzen olmasın, bunu engellemek istedik, CHP'nin çıkardığı engelle başaramadık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki seçim yaşadık, hâkimlerle, savcılarla, HSYK ile konuşan ve onların taleplerini bilen biri olarak bana söyledikleri şey şu; Türkiye üçüncü defa böyle bir seçimi yaşamasın. Eğer Türkiye HSYK'yı aynı usulde seçerse, hukuk devleti de, yargı bağımsızlığı da, adalet de bundan en büyük zararı görür."