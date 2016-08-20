'FETÖ'yle bağlantılı' ehliyet, dil ve engelli kurslarına da kilit vuruldu

MEB’in bir bir kapattığı FETÖ kurumları şaşırttı. Sınav yapılan her alanda faaliyet gösterdiği ortaya çıkan örgüte bağlı 283 kurum arasında sadece sorularını çalıp adamlarına dağıttığı KPSS değil, ehliyet, yabancı dil, özel eğitim ve rehabilitasyon kursları bile var

Darbe girişiminin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), FETÖ bağlantısı tespit edilen kurumların kapısına kilit vurdu. Bin 17 özel okulun yanı sıra 823 özel öğrenci yurdu ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 283 kurs kapatıldı. MEB, kapatılan kursların listesini yayınladı. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve kapatılan kurumların listesinde motorlu taşıt sürücüleri, yabancı dil, bilgisayar, açık öğretim, KPSS kursları ve etüt eğitim merkezleri bulunuyor. Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, kapatılan kursların listesinin başında 108 kurum ile 12 yaşından küçük çocuklara eğitimlerin verildiği özel öğrenci etüt eğitim merkezleri yer alıyor. 25 de dil kursu kapatıldı.

Engelli bireylere eğitimlerin verildiği iddia edilen cemaate bağlı olduğu söylenen 18 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin faaliyeti de durduruldu. Ehliyet alabilmek için gidilen 21 özel motorlu taşıt sürücüleri kursu kapatıldı. Ayrıca devlet memurluğuna giriş için açılan 14 KPSS kursunun kapısına kilit vurulurken, kanuni olarak yasak olmasına rağmen 14 de özel dershane ve dershaneden özel öğretim kursuna dönüşüm yapan 30 özel öğretim kursu kapatıldı.