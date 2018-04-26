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"FETÖ'ye yardımla suçlanan Vali Mutlu'ya 3 yıl, haberlerinden ötürü Cumhuriyet'çilere 7.5 yıl veriyorsunuz!"

"Bu adamların örgüte yardımının ne manaya geldiği açık"

26 Nisan 2018 01:45

Gazeteci Kemal Göktaş, 31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya üç yıl hapis cezası verildiğini hatırlatan Kemal Göktaş, şunları söyledi:

"Emniyet müdürü Çapkın’a 2 yıl, Vali Mutlu’ya FETÖ’ye yardım suçundan 3 yıl verdin; bu adamların örgüte yardımının ne manaya geldiği açık. Sadece haberlerden ötürü Cumhuriyetçilere 7.5 yıl veriyorsun."

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