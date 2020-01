FETÖ'ye kazandırdıkları öğrencilere Rambo Şakirt benzetmesi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik hazırlanan Muğla Çatı Davası İddianamesi tamamlandı. Muğla 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede bir numaralı sanık olarak S.D. yargılanacak. 360 sayfadan oluşan iddianamede en dikkat çekenler arasında geçen yılın Ocak ayında Bylock kullanıcısı bir örgüt elemanının il imamı itirafçı İ.K.\'yi arayarak, \"Abi Köyceğiz\'den F. Hocalar pansiyondan öğrencileriyle İzmir\'e gelmiş. Akşam namazında Burç yurdunda hasbelkader görüştük. Allah nazarlardan saklasın, öğrenciler Rambo Şakirt olmuşlar maşallah\" dediği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 29 Nisan 2015 tarihinde ifadesine başvurulan gizli tanık \'Burak\'ın Muğla\'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin verdiği ifade üzerine dosya Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. 8 Eylül 2017 tarihinde 22\'si tutuklu, 41 şüpheli hakkında, \'Silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Bankacılık Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame kapsamında FETÖ terör örgütü kapsamında Muğla\'da faaliyet gösteren ve örgütün kontrolünde olduğu değerlendirilen Bereket Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Çağlayan Dağıtım Pazarlama Basım Yayın Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.\'nin ortakları, örgütün sözde il imamı ve onların yardımcısı olan kişiler ile mütevelli heyeti soruşturmaya dahil edildi.

İddianamede, Muğla\'daki FETÖ örgütüne ait okul, dershane ve yurtların Bereket Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden faaliyete geçirildiği, örgüt üyelerinin bu şirket üzerinden sigortalanarak okul, yurt, dershane hatta örgüte ait öğrenci evlerinde faaliyet gösterdikleri; himmet, kurban, bağış gibi paraların toplandığı, örgüt liderinin talimatlarının örgüt üyelerine iletildiği faaliyetler olan örgüt toplantılarının buralarda yapıldığı, bu şirketin örgütün diğer il ve ilçelerde örgütün kontrolündeki diğer şirketler ile irtibatlı olduğu, her birinin örgütün sözde il imamına bağlı olarak faaliyetlerini yürüttükleri iddianamede yer aldı.

29 Ocak 2016 tarihinde Bylock kullanıcısı bir örgüt elemanının il imamı itirafçı İ.K.\'yi arayarak örgütsel faaliyetlerden söz ettiği ve \"Abi Köyceğiz\'den F. Hocalar pansiyondan öğrencileriyle İzmir\'e gelmiş. Akşam namazında Burç yurdunda hasbelkader görüştük. Allah nazarlardan saklasın, öğrenciler Rambo Şakirt olmuşlar maşallah\" dediği ortaya çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 360 sayfalık iddianamede, örgütün mali yapısına ilişkin deliller de ortaya konuldu. Örgüte ait çek, senet ve himmet gelirlerinin güvenilir örgüt üyelerinin adlarına kayıtlı banka hesapları üzerinden nakde çevrilerek örgütün para kuryesine verilerek, kurye tarafından da örgütün bağlı bulunduğu Denizli veya İzmir\'deki daha üst düzey yöneticilere elden teslim edildiği öğrenildi. Bu yöntemle adlarına açılan hesaplara yatırılan himmet gelirleri ile ilgili olarak bilirkişi incelemesinde 4 örgüt üyesinin hesabında 3 milyon TL\'nin örgüte kazandırıldığı, örgüte senet veya çek olarak himmet yardımında bulunan kişiler ile ilgili ise incelemenin devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan bir iş adamının 2014 yılı Ocak ayında sözde il imamı İ.K.\'nin emri ile 1 milyon 63 bin ABD doları nakit parayı 6 örgüt üyesine teslim ettiği, bunların da bu parayı Bank Asya\'ya destek olunması için bankaya yatırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sözde il imamı İ.K. ile il ablası A.Ç. arasında 19 Şubat 2016 tarihinde terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock üzerinden yaptıkları yazışmalar da ortaya çıktı. İ.K. ve A.Ç. arasında geçen yazışmada, A.Ç.\'nin ilçelerde bulunan örgütün bölge mesulleri ile Fethiye\'de tanıdık bir otelde bir veya 2 gün kalınmasına ilişkin talebine sözde il imamı İ.K. tarafından, \"A. hocam, şu anda her taraf karışık. Siz mümkün mertebe hareket etmeyin. Yapabileceğiniz en iyi iş, ilden çıkarken tedbirli bir şekilde çıkalım. Gideceğimiz yeri kimseyle paylaşmayalım. Müessese değil, ablaların evini kullanalım. Tel kesinlikle götürmeyelim ve ekip 7 kişiyi geçmesin\" ifadelerinin yer aldığı yazışmalar ortaya çıktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan FETÖ\'nün Muğla Çatı İddianamesi\'nde sözde il imamı olan İ.K.\'nin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini açıklamasının ardından, tutuklu bulunan şüphelilerin bunu öğrenmesi sonrası tutuklu şüphelilerden O.Ö.\'nün yakınlarına cezaevinden bir not gönderdiği ortaya çıktı. Pusulada, \"Bir de benim rehberde Okan ABD gibi birinin numarası varsa onu arayıp selam söyleyip Ertuğrul abinin itirafçı olduğunu da bir ara söyleyip, özel not var mı sorulabilir. Benim hapiste olduğum söylenebilir. CheryHill denilen yerin abisi ve çok iyi biri. Oradaki benim tanıdıklara selem etsin\" diye ifadeler bulundu.

FOTOĞRAFLI