FETÖ sanığı eski polise 7.5 yıl hapis cezası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru Nazmi Bağcı\'ya 7.5 yıl hapis cezası verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan tutuklu eski polis memuru Nazmi Bağcı için karar duruşması Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu polis Nazmi Bağcı ile avukatı katıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Bağcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Bağcı\'ya 7.5 yıl hapis cezası verdi. Ceza ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın adli kontrol şartı ve imza yükümlülüğüyle tahliyesi kararlaştırıldı.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan tutuklu eski 4\'ncü Sınıf Emniyet Müdürleri İsmail U. ve Osman S. ile eski komiser Osman A., avukatları ve yakınları katıldı. ByLock\'u kullandığı belirlenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.