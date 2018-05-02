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FETÖ/PDY'nin mahrem imamları Manisa'da yakalandı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir ve Ankara emniyetindeki mahrem imamları olarak aranan N

02 Mayıs 2018 04:18

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) İzmir ve Ankara emniyetindeki mahrem imamları olarak aranan N.K., H.K., S.C. ve D.C. yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Pazartesi günü Utku Mahallesi\'nde örgütün gaybubet evi olarak nitelendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.C., D.C. çifti ile N.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan sorgusunda N.K. ile H.K.\'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları, evli olan S.C. ile D.C. çiftinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

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