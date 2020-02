FETÖ/PDY'nin emniyetteki 'renklendirme' yöntemi iddianamede

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un, Ankara\'da katıldığı sergide FETÖ/PDY üyesi, Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesi ile ilgili yaklaşık 2 yıl süren soruşturma tamamlandı. İddianamede yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi inceleme raporunda, FETÖ/PDY\'nin, emniyet personelinin tamamını fişlediği, örgüt mensubu ve sempatisi olan personeli, kişisel özelliklerine, aile durumuna ve siyasi yakınlığına göre renklendirerek kategorilere ayırdığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda, 28 şüpheli hakkında savcı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamenin ayrıntılarında, FETÖ/PDY\'nin emniyette nasıl örgütlendiği de yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ele geçirilen micro SD kartın incelenmesi sonucunda oluşturulan raporda, FETÖ/PDY\'nin emniyetteki mahrem yapılanması ve örgütlenme şekli ortaya çıktı.

Raporun, örgütün emniyetteki mahrem yapılanması kısmında; Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin FETÖ/PDY üyeleri tarafından nasıl fişlendiği ve personelin örgüt mensubunun örgüte bağlılık derecesi, katıldığı örgütsel toplantı sayısı, örgüt evinde kalma durumu ve verdiği himmet miktarı, örgütten zaman içinde ayrılmış örgüt eski üyesinin örgüte bakışı, örgüte geri dönme potansiyeli, varsa katıldığı örgütsel toplantı sayısı ve verdiği himmet miktarı, örgüt mensubu değilse örgüte bakış açısı, sosyal hayattaki tavrı, yaşam tarzı, örgüt mensubu olsun olmasın bazı personelin özel ve meslek hayatına ilişkin kişi özelinde hazırlanmış açıklamaların yer aldığı ve örgüt perspektifi ile çeşitli sistematik gruplar oluşturulduğunun tespit edildiği belirtildi.

MEVLÜT ALTINTAŞ İÇİN VERİLEN \'SC\',\'SCC\' İBARELERİN SIRRI

İddianamede yer alan rapora göre; ele geçirilen örgüte ait dijital veriden alınan imaj verisi içerisinde \'tüm liste\', \'güncel liste\', \'tüm emekli\' isimli tabloların görüldüğünün, polis memurları için \'güncel liste\' verisinin daha detaylı ve güncel bilgiler içerdiğinin değerlendirildiğinin, bu kapsamda terörist Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili olarak, \"2015 BB ANKARA, 2015 MART ALAN SC, 2015 MART ALAN DIŞI SCC, ALAN SC, AD SCD, ZAAF OKUL, KURS TAKSİDİ -, OFİS HAYIR, ETÜT 2015 -, ZÜMRE BAŞKANI SAİD BEY, ÖĞRETMENİ AHMET, ASİL VEKİL ASİL, VEKİL AD RAMAZAN YÜCEL\" şeklinde kayıt bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Söz konusu kayıt içerisinde geçen \'SC\' ibaresinin 17-25 Aralık sürecinden etkilenmiş olan FETÖ mensuplarının tekrar kazanılması ile ilgili bir kodlamayı ifade ettiğinin, \'BB\'nin 2015 yılında örgüte göre bağlı olduğu büyük bölgeyi ifade ettiğinin, \'SCC\' ibaresinin 17-25 Aralık sürecinden etkilenmiş olan FETÖ mensuplarından tekrar kazanılmaya üçüncü derecede yakın kişileri ifade ettiğinin, \'SCD\' ibaresinin 17-25 Aralık sürecinden etkilenmiş olan FETÖ mensuplarından tekrar kazanılmaya dördüncü derecede yakın kişileri, kazanılması zor olan kişileri ifade ettiğinin, \'AD\' ibaresinin örgüt tarafından yapılan fişlemeye karşılık gelen ikinci kademe harf kodlarını temsil ettiğinin, \'2015 MART ALAN\' ibaresinin 2015 yılı Mart ayına kadar polis memurlarının örgütle ilişkilerini belirten harf kodunu temsil ettiğinin, \'2015 MART ALAN DIŞI\' ibaresinin 2015 yılı Mart ayından sonra polis memurlarının örgütle ilişkisini belirten harf kodunu temsil ettiğinin, \'ZAAF\' ibaresinin personelin örgüt yapısına \'sözde\' ters olan kavramlardan sigara, kız arkadaş ve benzeri gibi birisine zaafı olup olmadığını temsil ettiğinin, \'KURS TAKSİDİ\' ibaresinin örgüte aktardığı para/himmeti ifade ettiğinin, \'OFİS\' ibaresinin örgüt evinde kalıp kalmadığının, \'ETÜT 2015\' ibaresinin örgütün faaliyetlerine veya sohbetlere katılıp katılmadığı/katılım sayısını ifade ettiğinin, \'ZÜMRE BAŞKANI\' ibaresinin adı geçen personelden sorumlu üst düzey mahrem yapı örgüt üyesini (müdür yardımcısı ile aynı pozisyonda olan, ilin büyüklüğüne göre sayıları değişebilen müdüre bağlı örgüt üyesi) temsil ettiğinin, \'ÖĞRETMENİ\' ibaresinin adı geçen personelden sorumlu mahrem yapı örgüt üyesini (öğrencilerin bir üst sorumlusu/sorumlu abi) temsil ettiğinin, \'VEKİL\' ibaresinin sivil sorumlunun yerine görev yapan ve emniyet personeli olan üst düzey örgüt üyesini ifade ettiğinin belirtildiği anlatıldı.

CEMAAT, TARİKAT VE PARTİLERE GÖRE \'RENKLENDİRME\'

İddianameye yer alan rapora göre; aynı dijital veri içerisinde ele geçirilen \'RENKLENDİRME\' isimli excel verisinde \'RENKLENME\' isimli word belgesinin bulunduğu, bu veriler içerisinde renklendirme ile ilgili kriterlere yer verildiği, renk kavramının içeriğinin belirlendiği, ayrıca renklendirme ile ilgili olarak, \'Ülkemizde değişen koşullara göre her zeminde ve her ortamda hizmet sahalarının oluşturulması önem arz etmektedir. Bundan dolayı lise öğrencilerinin farklı oluşumların içinde, dava şuurundan taviz vermeden hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Renklendirme dediğimiz bu çalışma da, çalışmanın ruhuna uygun öğrenci ve öğretmen arkadaşlarla, İlim Yayma Cemiyeti, Milli Görüş, Nakşi, MHP, BBP, CHP, AKP ve SP gibi olguların içinde renklenerek hizmet edilmesi amaçlanmaktadır\' şeklinde renklendirmenin amacının anlatıldığı belirtildi. Raporda, ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinde Tarikatlar (Nakşi- Kadri - Halveti - V.S.), Cemaatler (Nur Cemaatleri - Erenköy - Çarşamba - İslamoğlu Cemaati - V.S.), \'AKP - Partiler\', \'Ehli Dünya - Renksizlik - V.S. - Anadolu İnsanı\' ibarelerinin renklendirme çalışmaları olduğu anlatıldı.

RENKLENDİRME KRİTERLERİNİ

İddianamede, ele geçirilen dijital verilerde FETÖ/PDY\'nin renklendirme kriterlerini yaparken belirlediği hususlar için şu ifadeler kullanıldı:

- Renklendirme çalışması ayrı bir birim olarak planlanmalı,

- Bu çalışma ile ilgili bir program kurgulanmalı (takip, manevi beslenme, görüşme periyodu, görüşülecek öğrenci sayısı gibi)

- Çalışmanın tedbir düzeyine dikkat edilmeli, öndeki abiler (vekil öğretmen, öğretmen, ZB) bilmemeli,

- Çalışmaya bir müdür ve ZB seviyesinde öğretmenlerle başlanmalı,

- Renklendirme çalışması her birimde yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olmalı, örnek K kolda yüzde 5 iken İngilizcede yüzde 10 olabilir. Ama her yerde olmalı,

- Çalışmada siyaset ve cemaat boyutu ikiye ayrılmalı, buna göre plan yapılmalı,

- Çalışmaya en kısa zamanda en uygun arkadaşlarla hemen başlanmalı,

- Renklendirme mesulu arkadaş direkt genel müdüre karşı sorumlu olmalı,

- Renklendirme stratejisi hizmetin bir namusudur, kesinlikle bilinmemeli,

- Bu çalışmada görev alacak arkadaşlar renginin basın yayın organlarını ve sosyal medyasını bilmeli,

- Türkiye\'nin gelecek konjonktüründeki oluşumlarda düşünülmeli ve ona göre çalışma planlanmalı,

- Renklendirme çalışmasına uygun literatür oluşturulmalı,

RENKLENDİRMEDE YER ALAN MAHREM İMAMLARIN KRİTERLERİ

Örgütün renklendirme çalışmasına seçilecek öğretmenlerde (mahrem imam) olması gereken kriterleri de şu şekilde belirlediği anlatıldı:

-Karı koca müsait, birlikte çalışan, tedbir yönü kuvvetli arkadaşlar olmalı,

- Ulaşım aracı muhakkak olmalı,

- Çalıştığı öğrenci arkadaşlarla iyi iletişim kuracak beceriye sahip olmalı,

- Mesai fedakârlığı olmalı,

- İsmi çok bilinen, yıpranmış arkadaş olmamalı,

- Zeki, yönlendirme yönü kuvvetli olmalı,

- Çalıştığı renklerin yapısını araştıran, öğrenen biri olmalı ki arkadaşlara yön versin,

- Arkadaş kabiliyetli ve üretken olmalı,

- Çalışmaya başladıktan sonra tayin sıkıntısı olmamalı,

- Belli bir süre hizmet edecek olmalı,

- Belirlenen arkadaşların devri usulen uygun yapılmalı, farklı ünitede çalışacakmış gibi takdim edilmeli ve eski iletişimlerini pozisyonuna göre ayarlamalı

RENKLERDİRME YAPILACAK ÖĞRENCİLERİN KRİTERLERİ

Örgütün renklendirme yapılacak polis memurlarının özelliklerini ise şu şekilde belirlediği kaydedildi:

- Seçilecek öğrenci arkadaş sayısal seviyesinde olmalı,

- Dava şuuru oturmuş, tedbir yönü tartışılmayacak arkadaşlar seçilmeli,

- Zeki, kabiliyetli, sosyal yönü gelişmiş arkadaşlar olmalı,

- Rengine göre durağan, kendi halinde fıtratlarda olabilir,

- Telefon ve diğer irtibatları vasıtasıyla bizle bağlantısı çözülmeyecek arkadaşlar olmalı,

- Fıtratı çalışacağı renk dokusuna uygun olmalı, uyum güçlüğü olmasın,

- Referansı olan arkadaşlar mutlaka değerlendirilmeli,

- Hanımı müntesip olan arkadaşlar olabilir,

- Öğrencinin bize olan bağlılığı tam olmalı,

- Bazı renklere şakirt ama eşinin başı açık arkadaşlar olabilir,

- Seçilen arkadaşların devrinde süreçten yararlanarak başka cemaat deyip devredilmeli,

- Her renkte en az iki öğrenci arkadaş olmalı, bunlar birbiri ile çek edilmeli,

- Öğrenci arkadaşların birinci dereceden arkadaşları farklı renklerde olabilir, bu fırsat değerlendirilmeli hususlarına yer verilmiş olduğu,

ALTINTAŞ VE ARKADAŞI NURETTİN YILDIZ GRUBU\'NA RENKLENDİRİLEREK SOKULMUŞ

Savcılık, iddianamede yaptığı değerlendirmede, terörist Mevlüt Altıntaş\'ın, eylemden sonra farklı bir örgüte mensup olduğu izlenimini verdiğini, bunun hedef saptırma olduğunu belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

\"Renklendirme hususunun öğrenci olarak adlandırılan emniyet personelinin kamufle olarak diğer oluşumlar içerisine sızma faaliyeti olarak adlandırıldığının, örgüt üyelerinin karakterine uygun bir oluşum içerisine yerleştirilmesi hususunun vurgulanarak bu noktada gizliliğe önem verildiğinin belirlendiği, bu hususlar nazara alınarak terörist Mevlüt Mert Altıntaş\'ın ev arkadaşı Sercan Başar ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından bu kapsamda renklendirilerek Nurettin Yıldız Grubu\'na bağlı olan Sosyal Doku Vakfı\'nın uzantısı olan Sosyal Doku Ankara Gönüllüleri Grubu içerisine sızdırılarak gizlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmıştır.\"