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FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem imamı tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, terör örgütünün Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kadir Doğan, tutuklandı

04 Ocak 2019 20:31

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'daki FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, terör örgütünün Rize Emniyet Müdürlüğü\'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kadir Doğan, tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı ve terör örgütünün Rize Emniyet Müdürlüğü\'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla Kadir Doğan, gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan Kadir Doğan, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı.

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