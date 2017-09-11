FETÖ/PDY'den ihraç edilen çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen ve mesleklerinden ihraç edilen üniversite teknisyeni 36 yaşındaki A.D. ile polis memuru eşi 33 yaşındaki H.D., sınır köyünden yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

Edirne\'deki 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı sınır devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Doyran Köyü\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen aralarında çocukların da olduğu 6 şüpheli yakaladı. Arapça konuşarak Suriyeli olduklarını anlatan kaçaklar gözaltına alındı. Çevrede yapılan incelemede Suriyeli olduklarını söyleyen kaçaklardan ikisine ait evlilik cüzdanı bulundu. Çiftin, FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi teknisyeni A.D. ile polis memuru eşi H.D. olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelisi çiftin örgütün gizli haberleşme programı olan cep telefonu uygulaması \'ByLock\' kullandığı ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler; A.D. ile polis memuru eşi H.D. işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı\'na, Suriyeli olduğu belirlenen diğer kaçaklar işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.