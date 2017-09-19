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FETÖ/PDY'den ihraç edilen 8 öğretmene gözaltı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 8 öğretmen çeşitli illerde gözaltına alındı

19 Eylül 2017 15:20

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3\'ü kadın 8 öğretmen çeşitli illerde gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 40 öğretmene yönelik Türkiye\'nin çeşitli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, çeşitli illerde, 3\'ü kadın 8 şüpheli yakalanıp, Bodrum\'a getirildi. FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 22 Temmuz 2016 tarihinde kapatılan Özel Merter Anadolu Lisesi\'nde görev yaptıkları öğrenilen 8 şüphelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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