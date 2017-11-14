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FETÖ/PDY soruşturmasında 23 asker etkin pişmanlıktan yararlandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 34 askerden 23'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrolle serbest kaldı

14 Kasım 2017 18:24

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 34 askerden 23\'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrolle serbest kaldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte üye olmak suçundan 31\'i muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilde düzenlenen operasyonla 34 kişi gözaltına alındı. 23 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 23 şüpheli mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeyen 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 askeri personelin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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