FETÖ/PDY operasyonunda: 28 askere tutuklandı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 askerden 28\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 33 asker de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün \'Mahrem imamı\' olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanmak için itirafçı oldu. İtirafçı mahrem imamların örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Bunun üzerine ilk olarak 70 asker hakkında yakalama kararı verildi ve bu kapsamda geçen 10 Ekim günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 muvazzaf askerden 36\'sı tutuklandı, 32\'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYONDA 28 TUTUKLAMA

İlk operasyonun ardından 46 subay, 20 astsubay, 4 uzman erbaş olmak üzere 70 asker hakkında daha \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşmak\' suçlarından yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde geçen 26 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon 61 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Yapılan sorgulama ardından adliyeye sevk edilen 61 askerden 33\'ü \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanıp itirafçı olup, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 28 askerde tutuklandı.



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