"'FETÖ/PDY' operasyonları kabineyi değiştirecek, 'Bylock' sisteminde adı olanlar görevden alınacak"

Milli Gazete, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak "Darbe girişimi sonrası askeri ve sivil bürokrasideki görevden almaların yanında, paralel söylentiler önümüzdeki aylarda parti yönetimi ve kabinede değişim getirecek. Muhtemel değişimde 2 kriter esas alınacak. 15 Temmuz gecesi, kim nerede, nasıl geçirdi? İkincisi ise FETÖ/PYD mensuplarının kriptolu haberleşme ağı ByLock sisteminde Kırmızı Listede (En çok kullananlar) ismi takılanlar görevden alınacak" iddiasını dile getirdi.

Ahmet Yavuz'un imzasıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) haber şöyle:

Darbe girişimi sonrası askeri ve sivil bürokrasideki görevden almaların yanında, paralel söylentiler önümüzdeki aylarda parti yönetimi ve kabinede değişim getirecek. Muhtemel değişimde 2 kriter esas alınacak. 15 Temmuz gecesi, kim nerede, nasıl geçirdi? İkincisi ise FETÖ/PYD mensuplarının kriptolu haberleşme ağı ByLock sisteminde Kırmızı Listede (En çok kullananlar) ismi takılanlar görevden alınacak.



Ahmet YAVUZ/Ankara BÜROSU

Darbe sonrası askeri ve sivil bürokrasideki görevden almaların yanında paralel söylentilerin önümüzdeki aylarda parti yönetimi ve kabinede değişim getirecek. Muhtemel değişimde 2 kriter esas alınacak. 15 Temmuz gecesi, kim nerede, nasıl geçirdi? İkincisi ise FETÖ/PYD mensuplarının kriptolu haberleşme ağı ByLock sisteminde Kırmızı Listede (En çok kullananlar) ismi takılanlar görevden alınacak.



Türkiye, 15 Temmuz’un artçı sarsıntılarını yaşamaya devam ederken, her alanda büyük değişime neden olan kalkışmanın siyasete uzanacağı belirtiliyor. Güvenlik kurumlarında ve bürokrasideki FETÖ/PDY operasyonları ve paralel söylentilerin, önümüzdeki aylarda kabine değişikliğini getireceği belirtiliyor. Kamuoyundaki “Siyasette paralel tasfiyesi ve operasyonu ne zaman başlayacak” beklentisi için siyasi iradenin düğmeye bastığı belirtiliyor. Görevden alma, ihraç, tutuklama ve dava süreçlerinin İstanbul, İzmir Eski Valileri, Emniyet müdürleri, önceki Başbakanın Dış İşleri Özel Kalem Müdürü, il başkanı, yakını, ilçe belediye başkanlarına uzandığı süreçte, parti yöneticisi ve bakanlarla ilgili söylentiler de, “değişim yakın” beklentisini güçlendiriyor.



15 TEMMUZ KABİNESİ

Siyasi irade ve Hükümet, muhtemel kabine revizyonu için iki kriteri esas alacak. Muhtemel değişimde 2 kriter esas alınacak. 15 Temmuz gecesi, kim nerede, nasıl geçirdi? İkincisi kriter ise FETÖ/PYD mensuplarının kriptolu haberleşme ağı ByLock sistemine ismi takılan bakan, genel başkan yardımcısı ve büyükşehir belediye başkanları için işletilecek. Bylock Sistemindeki uygulamayı en yoğun kullananların oluşturduğu Kırmızı Listede adı yer alanlar kesin tasfiye edilecek.

