FETÖ/PDY mensuplarının himmet davasında 7 tahliye

Yüksel KOÇ/İstanbul, (DHA)- FETÖ / PDY\'ye finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında topladıkları paraları havalimanlarında trafik kontrol personeli olan örgüt mensupları yardımıyla bavul içinde yurt dışına çıkardıkları iddia edilen 27\'si tutuklu, 3\'ü firari 36 sanıklı davanın 5. duruşması yapıldı.Mahkeme, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısına kurulan duruşma salonunda yapılan davanın 3. duruşmasına 26\'sı tutuklu 5\'i tutuklu 31 sanık ile avukatları katıldı.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Bugünkü duruşmada tutuklu sanıkların avukatları sırayla söz alarak tahliye talebinde bulundular. Avukatların ardından tutuklu sanıklar da sırayla söz alarak tahliye talebinde bulundular. Karar için duruşmaya ara veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Sağlam, Selçuk İlktürk, İbrahim Kuru, İlkan Çelebi, Osman Erol, Murtaza Bulut ve Erol Özbakır\'ın savunmalarının alınması, banka kayıtlarının gelmesi ve sanıklara yüklenen suç vasfının değişebilme ihtimalini gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3\'ü firari, 27\'si tutuklu 36 sanık, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında topladıkları paraları bavullar içinde Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda hava trafik kontrolü personeli olarak çalışan örgüt mensuplarının yardımıyla Afrika ülkelerine götürdükleri belirtiliyor.

Sanıkların çoğunun esnaf olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde sıkça geçen \'maç\' ibaresinin örgütsel toplantıya gizli çağrı niteliği taşıyan şifre olduğu, \'çiçek\' kelimesinin de himmet olarak verilen parayı şifrelemek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. İddianamede sanıklardan 5\'i, \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan\" 10 yıldan 15 yıla, sanıklardan 31\'i de, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.