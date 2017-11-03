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FETÖ/PDY emniyet yapılanması davasından 4 tahliye çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye kararı çıkt

03 Kasım 2017 01:44

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 11\'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nden tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu 4 kişinin tahliyesine karar verdi.
Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya,  tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Geçtiğimiz Pazartesi başlayan davada tüm sanıkların savunmalarını yapmasının ardından mahkemeye heyeti bugün ara kararını açıkladı. Kararda, tutuklu sanıklar İ.Y., H.S., M.B.S. ve K.T.\'nin tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Şubat 2018 tarihine erteledi.
Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet müdürlüğü yapılanmasına yönelik diğer davasının görüldüğü 10\'u tutuklu 15 sanığın yargılandığı 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde de verilen ara kararda bir tahliye çıktı. 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya katılan tutuklu sanıklar, savunmalarında örgüt üyesi suçlamalarını kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanık Y.Ş.\'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 23 Şubat 2018 tarihine erteledi.


 

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