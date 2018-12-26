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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf, 2'si emekli, 27 asker ile KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı

26 Aralık 2018 13:19

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yürütülen FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25\'i muvazzaf, 2\'si emekli, 27 asker ile KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün TSK\'daki kripto yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas\'ta operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, Emekli Albay Hakan F., Yüzbaşı Tevfik T., astsubaylar Ahmet Z.U., Ali H.S., Ali K., Emrah T.P., Hüseyin Ö., Mehmet K., Muharrem T., Önder Ö., Sami Ç., Sinan B., Yunus T.Y., Ahmet K., Emre D., Cengiz G., Emekli Astsubay Ümit U., Uzman Çavuş Mustafa K., Uzman Erbaş Ayhan A., KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler Ayhan Ü. ve Doğan E. gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin de arandığı bildirildi.

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